Slovenska četverica v alpskih disciplinah (Rok Marguč, Tim Mastnak, Žan Košir, Gloria Kotnik) je proti prizorišču odpotovala v sredo prek letališča v Turčiji, kvartet v prostem slogu (Naj Mekinc, Tit Štante, Urška Pribošič, Kaja Verdnik) pa se bo podal na pot v dveh delih – jutri in v petek. Proga v Bakurianiju je za vse popolna neznanka. Nekateri so že bili v Gruziji, a na drugem smučišču, na progi za SP pred tekmovanjem sploh ne bodo mogli trenirati, druge v okolici pa so preveč položne za resnejši trening. Prirediteljem bi utegnila ponagajati tudi dodatna količina padavin, saj je napovedanega okoli pol metra novega snega.

Po ena zlata (Quebec 2013) in srebrna (La Molina 2011) ter dve bronasti (La Molina 2011, Kreischberg 2015) – to je izkupiček zdaj 36-letnega Roka Marguča na SP. »Doma imam štiri odličja v obliki snežink, ki so zelo lepe. Pred odhodom v Gruzijo sem jih spet zbezal na plano in si jih ogledal. Mogoče bi to moral storiti večkrat, da bi me pognale naprej,« ugiba Rok Marguč, ki se zaveda, da je od najboljših dosežkov preteklo že veliko časa. »A še vedno trdno verjamem, da se bodo lepi časi vrnili. Zakaj se ne bi že v Gruziji? Moj cilj na SP ni 13. mesto, ampak ciljam precej višje, tudi do kolajn. Moja težava je predvsem glava, ki bo morala biti na pravem mestu.«

Veteran Košir želi odličje

Iz Celja prihaja tudi 32-letni Tim Mastnak, ki je pred štirimi leti v Park Cityju osvojil srebro v paralelnem veleslalomu, kolajno enakega leska pa tudi na lanskih OI v Pekingu. Po bolezni, zaradi katere je moral jemati tudi antibiotike, januarski dosežki niso bili na najvišji ravni. »Glede na zadnje rezultate nisem med glavnimi favoriti, a zadnji treningi kažejo drugače. Na treningih sem poleg hitrosti, ki je nisem izgubil, pridobil tudi na stabilnosti, zadnje dni pred odhodom pa sem preživel v fitnesu. Razlike med tekmovalci so majhne, zato bodo odločale malenkosti. V mladinski konkurenci sem že bil svetovni prvak, zdaj bi rad to ponovil tudi v članski. Ko prikažem svojo vrhunsko vožnjo, mi nihče ne more slediti,« pred svojim petim nastopom na članskih SP napoveduje Tim Mastnak, ki se je za Gruzijo pripravljal na Rogli in v italijanskih Dolomitih.

Z 38 leti je v slovenski reprezentanci najstarejši Tržičan Žan Košir, ki je doslej osvojil kar tri olimpijske kolajne (dve srebrni, eno bronasto), med svetovno elito pa le srebro v Lachtalu 2015. Pred tekmovanjem v Gruziji – na SP je debitiral že pred 18 leti v Kanadi – Žan Košir pravi: »Kljub letom so moji tekmovalni cilji še vedno najvišji, izkušenj z velikih tekmovanj, kjer nekaj štejejo le kolajne, pa imam več kot dovolj. Moj cilj je jasen – rad bi povečal svojo zbirko kolajn.« Gloria Kotnik, bronasta olimpijka iz Pekinga 2022, je lansko sanjsko leto končala s premierno zmago v svetovnem pokalu v Cortini, letošnje pa začela s hudo poškodbo kolena v švicarskem Scuolu. Po odstopu na tekmi si je poškodovala hrustanec v levem kolenu, zato je bila pred manj kot mesecem dni potrebna operacija. Njen nastop na SP je bil vprašljiv, a 33-letna Velenjčanka bo zdaj le nastopila na svojem osmem SP.

»Kljub vsem težavam na tekmovanje ne grem le zato, da bi tam nastopila. Imam že olimpijsko kolajno in zmago v svetovnem pokalu, zdaj pa imam nov cilj – rada bi prinesla domov nekaj okoli vratu, a se s tem ne obremenjujem in ničesar ne bom delala na silo. Na treningih ne čutim nobenih bolečin, do vrhunske forme pa mi manjka še nekaj malenkosti,« ocenjuje Gloria Kotnik, ki je po operaciji presenetljivo hitro okrevala. Glavni reprezentančni trener in nekdanji deskar na snegu Jure Hafner ne skriva visokih ciljev v Gruziji. »Domov se želimo vrniti s kolajno, vsaj eno, kar glede na naše izkušnje z velikih tekmovanj in letošnje dosežke v svetovnem pokalu ni nerealno. V zadnjem času smo odlično trenirali, pogoji za treninge in tekme so bili precej boljši kot januarja, ko se na zahtevnih tekmah svetovnega pokala nismo najbolje znašli,« meni Jure Hafner, ki je bil pred vrnitvijo v Slovenijo trener na Kitajskem.