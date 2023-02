Konstrakta o politično nepolitičnem Evrosongu in hrvaških adutih Let 3

Razprave o primernosti pesmi Mama ŠČ reške skupine Let 3, ki bo maja v Liverpoolu zastopala Hrvaško na Evrosongu, ne pojenjajo. Svoje mnenje o njej je delila tudi lanska srbska predstavnica na izboru za pesem Evrovizije Konstrakta, potem ko so se srbski mediji spravili nad Let 3, češ da se norčuje iz pregona Srbov iz Hrvaške v času domovinske vojne. Večina poslušalcev je sicer menila, da se skupina norčuje iz ruskega predsednika Vladimirja Putina, vrstili pa so se tudi pozivi, da bi bilo pesem zaradi njene politične vsebine treba diskvalificirati, saj pravila Evrosonga določajo, da glasbeniki na odru ne smejo deliti nobenih odprtih političnih prepričanj.