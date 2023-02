Smučarji skakalci in skakalke so v mislih že pri svetovnem prvenstvu v Planici, ki se bo z otvoritvijo začelo v torek. V moški konkurenci zato večina najboljših ni potovala v oddaljeno Romunijo in se v miru pripravlja na vrhunec sezone. Povsem drugače je pri ženskah, kjer so bile včeraj na startu skoraj vse najboljše. Razlog tiči tudi v tem, da imajo skakalke v Rašnovu na sporedu dve posamični tekmi, kar pomeni 200 razpoložljivih točk v boju za veliki kristalni globus.

Po odličnem izhodišču slabši izplen Slovenk

Prvih sto točk je na prvi posamični tekmi včeraj v žep pospravila Nemka Katharina Althaus, ki je vnovič zablestela z izjemnim finalnim skokom. Kot že ničkolikokrat v tej sezoni je močno preskočila tekmice (za več kot pet metrov) in slavila že svojo šesto zmago v sezoni. Čeprav se v Romuniji tekmuje na srednji skakalnici, je zmagala s prednostjo debelih dvanajst točk. »Prišla sem z željo, da pokažem dobre skoke, in drugi je bil zares odličen,« je povedala zmagovalka Katharina Althaus. »Pred skokom sem si rekla: sprosti se in videla boš, kako bo šlo,« je ključ za izjemen finalni skok opisala druga skakalka svetovnega pokala v letošnji zimi. Da ima za Avstrijko Evo Pinkelnig velik zaostanek, je kriva njena nekonstantnost. Pravo nasprotje je 34-letna Avstrijka, ki je bila tudi tokrat druga. Na najnižjo stopničko zmagovalnega odra je skočila povratnica po poškodbi, Norvežanka Eirin Maria Kvandal.

Slovenke so si po prvi seriji, ko so bile kar štiri med najboljšimi enajstimi, obetale več od »le« petega mesta Eme Klinec.Štiriindvajsetletna Žirovka je letos s šestimi drugimi mesti v svetovnem pokalu vlečni konj slovenske reprezentance. Tokrat ji je do zmagovalnega odra zmanjkalo precej, zato s svojo predstavo razumljivo ni bila zadovoljna. »Nisem najbolj zadovoljna, skoki za trening in tisti v kvalifikacijah so bili boljši. Včasih, ko želiš narediti korak naprej, greš malo nazaj,« se je napak na skakalnici zavedala Ema Klinec. Aktualna svetovna prvakinja na srednji napravi vseeno ne dela panike in se zaveda, da je forma ta čas na visoki ravni, in s pozitivnimi misli gleda k današnjemu tekmovanju. »Še vedno je vse skupaj super. Treba je le ostati miren,« je dodala najboljša s tekme na srednji skakalnici v Oberstdorfu pred dvema letoma.

Skakalci le s prologom

Kot po tekočem traku so napake na odskočnem pomolu druge serije delale preostale varovanke Zorana Zupančiča. Nika Prevc je s sedmega mesta nazadovala na 13., Maja Vtič z desetega na 15., Katra Komar pa z visokega desetega na 18. »Ne moremo biti zadovoljni z doseženim. Imeli smo lepo ekipno izhodišče po prvi seriji, v drugi seriji so tekmovalke malenkost izsiljevale in druga za drugo grešile. Kar nekaj napak in poslabšanje rezultatov v drugi seriji,« je tekmo ocenil glavni trener Zoran Zupančič, ki je lahko bil zadovoljen le z nastopom komaj 15-letne Ajde Košnjek, ki je drugič zapored osvojila točke svetovnega pokala.

Da v moški konkurenci niso prisotni vsi najboljši, razkriva že pogled na startno listo, na kateri je prijavljenih le 47 skakalcev. Zato so imeli na sporedu le dva skoka za trening in prolog, kjer so blesteli Nemci, ki so edini v Romunijo prišli z najmočnejšo ekipo. Zasedli so prva tri mesta, najboljši pa je bil vroči Andreas Wellinger. Od slovenske peterice Žiga Jelar, Rok Masle, Maksim Bartolj, Žak Mogel in Matija Vidic se je najbolj izkazal Jelar, ki je bil najbližji zasledovalec močne nemške ekipe.

