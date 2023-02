Vse kaže, da slovensko alpsko smučanje na drugem svetovnem prvenstvu zapored ne bo osvojilo kolajne. Po Ilki Štuhec na smuku je zadnjo veliko priložnost zapravil Žan Kranjec, ki je bil na včerajšnjem veleslalomu šesti. Vodičan si je s sijajnim napadom na prvi progi pripravil odlično izhodišče, saj je zaostajal le za Marcom Schwarzem in Marcom Odermattom, vsi drugi alpski smučarji pa so za vodilnim Avstrijcem zaostali več kot sekundo. Najboljši slovenski alpski smučar priložnosti ni izkoristil in je podlegel pritisku. Na drugi progi, ki jo je postavil trener Marca Odermatta Johannes Hassler, se ni znašel ter dosegel šele 20. čas. Zamujena priložnost Kranjca je bila še toliko bolj boleča, ker je bil veleslalom leden ter izjemno dolg in naporen, kar so značilnosti, ki naj bi mu ustrezale, da bi olimpijski podprvak pri 30 letih osvojil svojo prvo kolajno kolajno na svetovnih prvenstvih.

Dober začetek, slabši konec

Kranjec je po nastopu na prvi progi priznal, da ni imel pojma, kaj ga bo čakalo, ko bo s startno številko 7 pogledal proti semaforju z rezultati. »Nisem vedel, ali sem tako zanič ali pa je postavitev tako zaprta,« je pojasnil Žan Kranjec, saj je imel precej slabši občutek od dejanskega rezultata. Gledalci pred televizijskimi zasloni so imeli na račun nove grafike, ki spremlja alpske smučarje ves čas, ne zgolj pri vmesnih časih, precej jasnejšo sliko, da je bil Vodičan izjemno hiter, do zadnjega vmesnega časa celo tik za Marcom Schwarzem. Ko je sledil »njegov« del, ko lahko na dolgih in ledenih terenih pokaže svojo izjemno telesno pripravljenost, pa je storil napako, ki ga je na ciljni strmini oddaljila od morebitnega vodstva po prvi progi. Uprizoril je napad, ki smo ga lahko na podlagi njegovega znanja in uspehov kljub uspešni sezoni na tekmah nekajkrat pogrešali.

»Imam odlično izhodišče, saj sem tretjih mest po prvi progi vajen,« je še dejal osamljeni Slovenec na včerajšnji tekmi ter začel priprave na drugi nastop. »Ves čas sem si med ogledom druge ponavljal, naj napadem. Priprava je bila dobra, realizacija žal slabša. Želja je bila kolajna, zato nisem zadovoljen, saj cilja nisem izpolnil. Prva proga je bila tri četrtine dobra, druga sploh ne. Skušal sem biti agresiven, a nisem našel pravega ritma, da bi pridobil hitrost. Res je, da sem že v zgornjem delu storil napako. Toda v preteklosti sem že večkrat dokazal, da sem lahko po napaki še hitrejši, tokrat pa nisem našel pravega ritma. Ves čas sem se lovil. Verjamem, da bi bil brez napake v zgornjem delu druge proge bliže najboljšim, a kolajne bržčas ne bi osvojil. Nisem pokazal smučanja za odličje,« je bil kritičen Kranjec.

Koristni napotki

Avstrijci so imeli pripravljeno vse, da bi po šestih kolajnah na letošnjem svetovnem prvenstvu, po treh srebrnih in bronastih, osvojili tudi najžlahtnejšo. Marco Schwarz si je na prvi progi presenetljivo priboril ogromno prednost ter dokazal, da je prišel v Francijo odlično pripravljen. V alpski kombinaciji je bil drugi, v smuku četrti, v superveleslalomu pa šesti. Toda Avstrijec je na drugi progi storil precej napak, a ne preveč, da z zmagovalnega odra ne bi izrinil rojaka Stefana Brennsteinerja. Žana Kranjca je prehitel še Norvežan Henrik Kristoffersen, ki še zdaleč ni bil zadovoljen s petim mestom.

Loic Meillard je z najboljšim časom druge proge s četrtega napredoval na drugo meto. Prehitel ga je le izjemni rojak Marco Odermatt, ki je olimpijskemu naslovu dodal še svetovnega, po smukaški zmagi pa je v Courchevelu še drugič postal svetovni prvak ter potrdil, da je ta čas najboljši alpski smučar na svetu. »To je fantastično. Na prizorišču so bili moji številni prijatelji in družina ter drugi navijači, ki se jim iz srca zahvaljujem, da so me bodrili. Potreboval sem njihovo podporo,« se je prisotnim na prizorišču zahvalil Marco Odermatt in dodal, da je za njim vrhunski dan. Kakšne napotke mu je dal postavljalec proge in trener, ki je bil ves čas tik ob njem? »Zbiral sem informacije ob progi, ki so mi jih dajali drugi trenerji, medtem ko sem kot postavljalec dobro poznal vsak del proge. Vse skupaj sem filtriral in Marca opozoril na ključne dele. Kot ponavadi je znova pokazal, kako odličen je pod pritiskom,« je pojasnil Johannes Hassler.

Pivo in priprava na slalom

»Ko sem po prvi progi zaostajal za več kot sekundo, sem bil razočaran. Rekel sem si, da takšen zaostanek ne pritiče smučarju, ki je dobil zadnjo tekmo pred prvenstvom v Schladmingu. Vedel sem, da imam še eno priložnost, ki sem jo želel izkoristiti. Drugi nastop je bil res odličen, zato sem izjemno vesel in ponosen,« se je naslova svetovnega podprvaka veselil Loic Meillard. »Drugo mesto Loica je zame enako zmagi. Marco Odermatt je trenutno daleč najboljši na svetu, Loic pa je dokazal, da je ta trenutek tik za njim. Dvojna veleslalomska zmaga nam Švicarjem pomeni ogromno, zato bom zvečer nedvomno spil pivo. Čaka nas še ena disciplina, na katero se bomo zanesljivo pripravili zelo dobro,« je uspeh Meillarda pospremil njegov trener Matteo Joris.

Do konca svetovnega prvenstva v alpskem smučanju sta le še dve končni disciplini: v ženskem in moškem slalomu. Slovenska kandidatka za visoka mesta je Ana Bucik, ki je tudi članica elitne slalomske sedmerice. »Veleslalomski nastop se mi ni izšel po pričakovanjih. Moram se resetirati in napasti na zame najpomembnejši tekmi. Verjamem v svoje sposobnosti,« pred današnjim slalomom pravi Ana Bucik.

*** 100 alpskih smučarjev iz 64 držav je bilo včeraj na startni listi veleslaloma za moške. 42 sekund in 91 stotink je za Marcom Schwarzem na prvi progi zaostal 44-letni naturalizirani Ganec Carlos Mäder, ki je poznan tudi pod imenom Kojo Benya Brown. 2. zlato kolajno bo na današnjem slalomu v Meribelu napadala Mikaela Shiffrin, skupno pa tretjo v Franciji. Če bo podvig Američanki uspel, bo prvo ime prvenstva v Savojskih Alpah.