V tridesetletni menedžerski karieri je Enzo Smrekar pridobil številna priznanja. Naj izpostavimo, da je bil leta 2018 imenovan za oglaševalsko osebnost leta, dve leti kasneje je prejel priznanje za najboljšega slovenskega menedžerja. Šestinpetdesetletni poslovnež si je ustvarjal ugled v multinacionalkah, kot so Philip Morris, Diageo in LVMH. Sodeloval je pri številnih integracijah in pripojitvah družb, najodmevnejša je bila leta 2010, ko je vodil prodajni proces Droge Kolinske, ki je bil zaključen s prevzemom Atlantic Grupe. Ljubljančan je glavni direktor Atlantic Droge Kolinske in podpredsednik uprave za delikatesne namaze, Donat Mg in mednarodno širitev v hrvaški Atlantic Grupi.

Enzo Smrekar je postal podpredsednik Smučarske zveze Slovenije leta 2010, ko ga je na tem mestu ustoličil Tomaž Lovše, ki je vztrajal, da zveza potrebuje človeka z marketinško logiko in pristopom. Tedanje obdobje je bilo zelo burno, saj se je smučarska zveza utapljala v dolgovih, s škandali pa je skoraj dnevno krasila naslovnice. Lovše se je medijsko izpostavljal v sporih s Tino Maze in Andreo Massijem, njegov padec pa je sprožilo odmevno dogajanje na kongresu FIS leta 2012 v Južni Koreji, kjer je Planica prvič kandidirala za organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju. Po Lovšetovem odstopu je vodenje smučarske zveze prevzel Enzo Smrekar, ki je funkcijo opravljal slabo leto do izvolitve Primoža Ulage. Smučarska zveza se je tedaj opekla s še enim predsednikom, ki je bil zaradi koruptivnih škandalov na čelu kratek čas, po Ulagi pa je Smrekar znova postal začasni gasilec.

Čistka z Žurejem

Z umirjenimi dialogi si je pri vodenju sej smučarske zveze Smrekar ustvarjal vse večji ugled. Konec leta 2013 se je odločil, da bo samostojno kandidiral za mesto predsednika, in leta 2014 je postal prvi mož slovenske smučarije, pred olimpijskimi igrami v Sočiju. Njegova prva poteza je bila, da je seje odprl za javnost, ki se je lahko prepričala, kako burne so lahko. Vendar so z vsako naslednjo sejo postajale vse bolj umirjene, saj je Smrekar glavne težave reševal pred zborom v Podutiku. Škandale so na naslovnicah zamenjali uspehi. Za kako uspešnega strateškega menedžerja gre, je rojen Koprčan, ki je vse življenje razpet med Obalo in Ljubljano, dokazal s sanacijskim programom, s katerim je rdeče številke treh milijonov evrov podedovanega dolga smučarske zveze z leti strogega izvajanja programa vseh sedmih panog zamenjal z zelenimi številkami. Pot je bila strma, iz omar so padali okostnjaki, ki jih je čistil njegov tesni poslovni sodelavec Jurij Žurej. V zadnjih letih, ko Smrekar opravlja tretji polni mandat predsednika, smučarska zveza dosega rekordne proračune, kar se najbolj pozna pri kvaliteti treningov, s katerimi so slovenski zimski športniki med najboljšimi na svetu.

V športni funkcionarski karieri Enza Smrekarja kaže izpostaviti simpatije, ki sta jih medsebojno gojila z dolgoletnim predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije Janezom Kocijančičem. Osebno sta se spoznala šele leta 2010, ko je Smrekar prišel v smučarsko zvezo. Večkrat se je lahko v živo prepričal, kako izjemen ugled ima Kocijančič v mednarodni srenji. Z edinstvenim pristopom in znanjem številnih tujih jezikov je znal povezovati različne interese. Od Kocijančiča se je Smrekar marsikaj naučil ali vsaj nadgradil svoje znanje in pogled. Zato ne čudi, da ga je Kocijančič izbral za svojega naslednika v FIS, nanj prenašal svoje znanje in ugled. Toda pot do izvolitve Smrekarja v odločevalski organ največje zimske institucije je bila trnova. Kot vseh funkcij se je ene najpomembnejših lotil temeljito, vzpostavil povezavo z vsemi državami, prisluhnil njihovim težavam in si pridobil zaupanje, tako da je bil lani drugič prepričljivo izvoljen v izvršilni odbor. Kako zelo ga ceni predsednik in britanski milijarder Johan Eliasch, kaže dejstvo, da je Smrekarja izbral za zakladnika organizacije.

Združil moči z Bobincem

Smrekar je na čelu smučarske zveze hitro spoznal, da s kopanjem svoje njive na smučarski zvezi v širšem kontekstu celotnega slovenskega športa ne bo dosegel želenih učinkov. Z leti je pridobival funkcije. V zadnjem mandatu Bogdana Gabrovca je bil podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), isto funkcijo pa zaseda tudi pod vodstvom Franja Bobinca. Uspešna gospodarstvenika sta združila moči v pestrem in zanimivem troboju za novega prvega moža slovenskega športa, v katerem se je odvijalo veliko umazanih iger, Bobinac pa je ugnal prekaljena športna funkcionarja Tomaža Barado in Janeza Sodržnika. Smrekar se je podpredsedniške funkcije lotil precej bolj zavzeto kot v mandatu Gabrovca, s katerim sta bila pri stališčih večkrat na nasprotnem bregu. Smrekarja krasi tudi uspešnost pri iskanju dialoga z vsemi vladami. V času Janševe vlade je denimo Francija Petka z direktorske funkcije na smučarski zvezi spustil na mesto predsednika Zavoda Planica, saj je bil Petek všečen tedanji oblasti, ki je želela na vsak način zamenjati Jelka Grosa. Zavod Planica je namreč v državni lasti, okrog 70 odstotkov letnih prihodkov pa prejme od Smučarske zveze Slovenije.

Smučarska zveza Slovenije je ob nogometni zvezi, OKS, Loteriji Slovenije, Pošti Slovenije petinska lastnica Športne loterije, zato Smrekar zaseda tudi mesto v nadzornem svetu podjetja, ki ga uspešno vodi Luka Steiner. Manj je izpostavljeno Smrekarjevo mesto v upravnem odboru Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija. Pri njegovih številnih funkcijah gre izpostaviti še mesto predsednika sveta zavoda Vitae, ki sta ga ustanovila z ženo Lauro Smrekar, direktorico zavoda. Ukvarja se s pomočjo športnikom pri prehodu na novo življenjsko pot ob zaključku športne kariere.

Da Planica sploh gosti svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, je bila pred petimi leti ena največjih zmag slovenskega športnega funkcionarstva. Dolina pod Poncami je organizacijo 16 milijonov evrov vrednega projekta dobila v četrtem poskusu, potem ko je bila neuspešna pri kandidaturi za leta 2017, 2019 in 2021. Čas bo pokazal, kako uspešen je bil Smrekar pri opravljanju funkcije predsednika organizacijskega odbora Planica 2023. A že pred začetkom svetovnega prvenstva je jasno, da bo imelo prvenstvo krepko pozitivni izkupiček.