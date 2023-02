Dolgo tudi nisem zbrala dovolj moči za ta korak. Ko sem začela, to še ni bil propagandni stroj in služba pri njem je veljala za prestižno. Šele postopno se je pod Putinom sprevračal v ogromen stroj za pranje možganov. To sem poskušala odmisliti. Zame kot mamo dveh otrok je bilo praktično, da sem teden dni delala, teden dni pa imela prosto. Delo je bilo tudi dobro plačano. Otrokoma sem želela omogočiti srečno življenje in varen dom.

Nekaj mojih nekdanjih kolegov res verjame propagandi, ki jo širijo, večina sodelavcev pa je cinikov in pragmatikov, ki delajo za denar. Zavedajo se, da ne bi našli drugega tako dobro plačanega delovnega mesta. Kje le? Vso televizijo nadzoruje Kremelj, neodvisnih medijev skorajda ni. Putin je ustvaril pravo vojsko zvestih propagandnih vojakov, ki nenehno ustvarjajo vzporedno resničnost po njihovem okusu.

To, da številni Ukrajinci nočejo več niti slišati za Ruse, niti za tiste, ki so pošteni, je dejansko velika težava. Navsezadnje bi morali razmisliti, kako bi lahko skupaj ukrepali, da bi zaustavili Putinov zločinski režim. To je naloga vsega civiliziranega sveta in vseh odgovornih ljudi, v Ukrajini in v Rusiji. Ukrajina mora dobiti to vojno. Mladina/Der Spiegel