Ko zakurijo gasilci

Minuli četrtek je bil dan stavkajočih gasilcev. Sporočilo, ki so ga na protestih dali gasilci, je bilo jasno; poleg gašenja znamo tudi zakuriti. Pridemo tudi na dom. Gospod Medved z ministrstva za obrambo je v TV oddaji Odmevi jasno povedal, da se je zgodil napad na ministrico za javno upravo in da jo je morala policija evakuirati. Tukaj se jasno sprašujem, kje je imel obrambni minister svojo puško, da bi ministrico branil, saj je stal poleg nje. Da je direndaj še večji, vemo, da ministrica v tem trenutku opravlja tudi posle ministra za notranje zadeve, kar zadevo v smislu napada podvoji. Kaj bi bilo, če bi bilo, se človek vpraša, če bi kdo od provokatorjev res zakuril in bi policija uporabila vodni top. Kaj hujšega se ne bi moglo zgoditi, saj so imeli gasilci zanesljivo in kot vedno pripravljene svoje topove in bi jo policijski topič ucvrl s prizorišča. Tudi mešanica plina ne bi prišla v poštev, gasilci so vsi imeli plinske maske.