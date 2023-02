Koliko stane poprava krivic upokojencem

V zadnjem času je med upokojenci precej završalo, posebej pri tistih, ki smo bili upokojeni med leti 2013 in 2020. Nam je bila odmerjena pokojnina v višini 57,25 % od dolgoletne zaporedno izplačane plače. V intervjuju, ki ga je dal za časopis Večer direktor ZPIZ Marjan Papež, je izjavil, da se tega zaradi različnih upokojitvenih pogojev ne da izračunati. Jaz sem mnenja, da to lahko vsak izračuna, ki obvlada procentni račun. Pojavljajo se tudi vprašanja, koliko bi stala poprava krivic upokojencem, ki smo bili upokojeni z odmernim odstotkom, ki je nižji od 63,5 %. Napravil sem izračun na podlagi podatkov o povprečnih pokojninah v Sloveniji. Natančne izračune lahko pripravi ZPIZ ali pa ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in druge možnosti, saj razpolagajo z ustreznim strokovnim kadrom in z natančnimi podatki.