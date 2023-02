Ko v domu starejših občanov zadiši po najboljših krofih

Najboljši klasičen krof v Sloveniji so letos spekli v Domu starejših Novo mesto, tretjo nagrado pa si je na tekmovanju, ki ga pripravlja Turistično-gostinsko zbornica Slovenije, prislužil njihov krof z jabolčnim polnilom. In kaj je skrivnost najboljših krofov? Dobre sestavine, primeren prostor ter seveda prava roka in izkušnje, pravijo kuharice v novomeškem domu starejših.