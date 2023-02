Po pisanju španskega časopisa El Mundo je Barcelona med letoma 2001 in 2018 plačala več kot 6,6 milijona evrov Joseju Marii Enriquezu Negreiri, nekdanjemu podpredsedniku tehničnega odbora za sodnike (CTA). Ta naj bi klubu ustno svetoval o temah, povezanih s sodniki.

Znesek je 5,2 milijona evrov višji od prvotnega, objavljenega v četrtek. Predsednik španske lige Javier Tebas je isti dan dejal, da kluba ne morejo kaznovati po tekmovalni plati, saj se je to zgodilo pred več kot tremi leti, vendar je »kazenska odgovornost povsem drugo vprašanje«.

»Zdaj tožilstvo preiskuje dogajanje, ali gre morda za kaznivo dejanje korupcije med posamezniki,« je dejal Tebas.

Dodal je, da etično Negreira Barceloni ne bi smel zagotavljati nobenih storitev in da mu klub ne bi smel plačevati za kakršnekoli storitve. Španska nogometna zveza je od Barcelone in CTA že zahtevala informacije glede izplačil.

El Mundo nadalje navaja, da je Negreira februarja 2019 klubu grozil z razkritjem škandala, potem ko je katalonski velikan izplačila ustavil.

AFP dodaja, da po informacijah preiskovalne spletne strani El Confidencial v zvezi z afero preiskujejo še dve podjetji.

»Počakali bomo, da pristojni organi, odgovorni za vodenje španskega prvenstva, osvetlijo to situacijo, za katero smo izvedeli iz medijev,« je v petek, kot ga citira francoska tiskovna agencija, med obiskom v Sloveniji dejal španski premier Pedro Sanchez.

Barcelona trenutno na lestvici španskega prvenstva zaseda prvo mesto z osmimi točkami naskoka pred Realom iz Madrida, v četrtek pa je remizirala z Manchester Unitedom (2:2) v »play-offu« za osmino finala evropske lige.

»Če bi videl, da zmagujemo z goljufanjem, bi šel domov,« je na novinarski konferenci po tekmi kratko dejal trener Barcelone Xavi Hernandez.

Preiskava se je začela, potem ko so španski davčni organi odkrili nepravilnosti pri plačilu davkov, ki jih je med letoma 2016 in 2018 opravilo Negreirovo podjetje Dasnil 95. Podjetje v lasti nekdanjega predsednika CTA med 1994 in 2018, naj bi med letoma 2016 in 2018 prejemalo plačila iz Barcelone.

Zadnji račun so po poročanju radia Cadena Ser izdali junija 2018. Po tem je bil CTA prestrukturiran, Enriquez Negreira pa je zapustil organizacijo.

Josep Maria Bartomeu, takratni predsednik blaugrane, je novinarjem povedal, da se je klub odločil opustiti te storitve, da bi zmanjšal stroške.

Negreira - v La Ligi je sodil med letoma 1977 in 1992 - je zanikal, da bi bil klubu kakorkoli naklonjen.