Turizem smo … algoritmi

Velike spremembe na trgu delovne sile so izrazito vidne tudi na sejmu Alpe-Adria, ki je v sredo odprl vrata za obiskovalce. Tiste, ki so na sejmu v imenu turističnih podjetij, agencij, turističnih krajev, območij, hotelov ali celo držav, bi lahko razdelili v dve kategoriji. Zelo malo je takšnih, ki še delajo po starih, predpotopnih metodah, ki spominjajo na preživele čase prejšnjega stoletja. To so tisti, ki na vsako vprašanje obiskovalcev postrežejo z odgovorom, predlogom, nasvetom, lastno izkušnjo in to podkrepijo s ponujenimi prospekti, letaki, zemljevidi ter kontakti in naslovi. Ampak takšnih je bore malo. Na srečo je veliko več takšnih, ki ne živijo v preteklosti in vedo, kaj je napredek, pa vsakemu, ki jih kaj vpraša, potem ko za hipec odložijo pametni telefon, saj očitno vsak trenutek izkoristijo za izobraževanje in osebnostno rast, na kratko odgovorijo: »Oglejte si spletno stran in dobili boste vse odgovore.«