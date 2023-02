Hrastniški vrtec dobil dva dodatna oddelka

V Hrastniku svoja vrata ponovno odpira Vrtec Sonček. Ustanova je bila zaprta zaradi energetske obnove stavbe, poleg tega so prenovili notranje prostore in zagotovili ustrezne pogoje za izvajanje programov. »Energetska sanacija stavb je pomemben korak na poti razogljičenja in energetskih prihrankov. Občina Hrastnik ima izdelan načrt zelenega trajnostnega prehoda, katerega del je tudi energetska sanacija stavb, poleg gradnje sončnih elektrarn, urejanja odvajanja in čiščenja odpadne vode ter drugih trajnostnih projektov. V tem letu tako začenjamo energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Hrastnik,« pravi župan Marko Funkl.