Pomoč po potresu: Stiske ljudi iz Turčije so jih ganile

V Celju so v tem tednu zbirali pomoč za prijateljsko turško mesto Gaziantep, ki ga je 6. februarja letos prizadel katastrofalen, uničujoč potres. Zbrali so enormno količino oblačil, sanitetnega materiala in tudi hrane, zbrano pomoč pa naj bi v naslednjih dneh prepeljali direktno v Turčijo.