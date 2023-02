Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills mlajši, Emmitt Martin III. in Justin Smith so se skupaj s svojimi odvetniki prvič pojavili pred sodnikom na kazenskem sodišču okrožja Shelby. Pred tem so bili po notranji preiskavi o aretaciji in smrti Nicholsa zelo hitro odpuščeni.

Policisti so se izrekli za nedolžna glede obtožb o nenamernem umoru, napadu z oteževalnimi okoliščinami, ugrabitvi z oteževalnimi okoliščinami, službeni napaki in službenem zatiranju. Vsi so na prostosti po plačilu varščine, naslednje zaslišanje pa je predvideno za 1. maj.

Sodnik James Jones mlajši je v nagovoru sodni dvorani vse prosil za potrpežljivost, ko je poudaril, da lahko ta primer traja nekaj časa. »Vsi vpleteni si želijo, da bi se ta primer čim prej zaključil. Pomembno pa je, da vsi razumete, da imata tako zvezna država Tennessee kot tudi vsak od teh obtožencev absolutno pravico do poštenega sojenja,« je dejal sodnik.

Beanov odvetnik John Keith Perry se je po dogodku pogovarjal z novinarji in dejal, da je Bean le opravljal svoje delo in se Nicholsa nikoli ni dotaknil. Videoposnetki sicer kažejo drugačno zgodbo.

Odvetnik Millsa, Blake Ballin je medtem poudaril, da je sedaj njegova stranka temnopolti obtoženec, ki se sooča z ameriškim pravosodnim sistemom. »Nujno je spremeniti način dela policije v naših skupnostih in celotno zadevo razširiti na to, kako kazenski sistem ZDA obravnava ljudi z nizkimi dohodki,« je dejal Ballin.

Reševalci mu niso nudili prve pomoči

Nicholsa so policisti ustavili zaradi domnevnega prometnega prekrška, ki ga na videoposnetkih ni videti. Nichols je od policistov skušal izvedeti, zakaj so ga ustavili in ni takoj ubogal njihovih ukazov. To jih je potem dodatno razjezilo.

Policisti so ga najprej potegnili iz avtomobila, nato tepli, merili vanj s pištolo in ga tresli z elektrošokom. Uspel jim je pobegniti, vendar so ga med tekom proti domu ujeli in zverinsko pretepli, ko je klical na pomoč svojo mamo.

Reševalci mu po prihodu niso takoj nudili prve pomoči, ampak so postopali okrog kraja incidenta ter verjeli na besedo policistom, da se ne mudi. Nichols je utrpel tako hude poškodbe, da je naslednji dan v bolnišnici umrl.

Policisti so bili del posebne skupine za zatiranje uličnega kriminala,imenovane Škorpijoni. Te skupine so po ZDA vpletene v največ primerov zlorabe pooblastil in nasilja. Ustanavljajo jih v mestih, kjer ulični kriminal preseže vse meje.

Pripadniki takih skupin kriminalce lovijo s posebnimi metodami, ki prestopajo meje zakonitosti. Najbolj zloglasen primer je bila pred desetletji skupina policistov v Los Angelesu, ki je na tovrsten način delovala po mestu, dokler preiskava ni ugotovila, da so ponarejali dokaze, kradli denar in zlorabljali osumljence.

Potem ko so jo razpustili, so morali iz zaporov izpustiti več tisoč kriminalcev, saj je bila vsaka obsodba na temelju dokazov posebne skupine razveljavljena.

Vodstvo policije Memphisa je pričakovano Škorpijone ukinilo, službo so izgubili reševalci in tudi nekateri policisti, ki sicer niso sodelovali pri umoru, so pa skušali sodelovati pri zakrivanju dejstev. Tako kot že dolga leta doslej se po umoru Nicholsa vrstijo pozivi h korenitim reformam ameriških policij.