Petek pred pustno soboto je bil v Poljanski dolini, od koder sicer vsakodnevni vozniki pogosto poročajo o objestnih 'cestnih dirkačih', ki ne upoštevajo omejitev hitrosti, že zjutraj usoden za udeležence v prometni nesreči pri naselju Gabrk v občini Škofja Loka. Škofjeloški policisti so bili okoli 6.10 zjutraj obveščeni o prometni nezgodi na relaciji Brode – Poljane, v kateri sta trčila voznik osebnega vozila in voznica kombiniranega vozila. Gasilci PGD Škofja Loka so s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila in pomagali reševalcem Nujne medicinske pomoči Škofja Loka pri oskrbi treh poškodovanih oseb. Voznica kombija naj bi bila poškodovana.

Okrog 10. ure je intervencija potekala na Logu. Po trku treh osebnih vozil so gasilci PGD Škofja Loka na enem od vozil odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter pomagali pri odstranitvi vozil s cestišča in policiji pri urejanju prometa, nekaj pred poldnevom pa je močno počilo še na cesti Škofja Loka-Žiri v bližini naselja Fužine v občini Gorenja vas - Poljane. Na kraju nesreče, ki je cesto za ves promet zaprla za dobre štiri ure, so poleg reševalcev posredovali sedemčlanska ekipa PGD Škofja Loka in trinajst članov PGD Trebija na čelu s poveljnikom Tomažem Jerebom. »Prišlo je do čelnega trčenja osebnega in tovornega vozila, oseba moškega spola je pri tem žal umrla,« je povedal poveljnik PGD Škofja Loka Andraž Arhar.

Nesrečo s smrtnim izidom so potrdili tudi na Policijski upravi (PU) Kranj. »Šestintridesetletni letni voznik osebnega avtomobila je vozil iz smeri Trebije proti Žirem in v rahlem nepreglednem levem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, kjer je čelno trčil v tovorno vozilo, ki ga je iz te smeri, pravilno pripeljal 41-letni voznik,« je pojasnil Roland Brajič iz PU Kranj. Dodal je, da je voznik osebnega avtomobila na kraju nesreče zaradi hudih telesnih poškodb umrl, medtem ko voznik tovornega vozila in potnica nista bila telesno poškodovana.