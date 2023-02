Trdno je namreč prepričan, da so stare fotografije dragoceni spomini za vsakogar in jih je potrebno obvarovati za naslednje generacije. Tako je sam začel po starinarnicah v ZDA in tudi na svojih potovanjih v tujini iskati stare izgubljene fotografije in videoposnetke ter se je nato podal na lov za njihovimi lastniki. Za iskanje uporablja spletna družabna omrežja, kamor nalaga izgubljene fotografije in na novo digitalizirane stare videoposnetke. Na sled njihovim lastnikom se poskuša podati tudi sam s pomočjo razpoložljivih namigov na fotografijah. Tako je torej nastal Muzej izgubljenih spominov, ki deluje virtualno. V njem je razstavljenih že več kot 50.000 različnih primerkov fotografij in videov. Najhitreje je Gutenmacher lastnika izgubljene fotografije našel v dveh minutah po objavi na spletnih omrežjih, najdlje pa je potreboval štiri mesece. Sedaj je znan kot »Sherlock Holmes tik-toka«. Na omrežjih mu sledi že na tisoče sledilcev in tudi ti so včasih v pomoč pri iskanju imetnikov fotografij. Gutenmacher sedaj fotografij in videoposnetkov ne išče več zgolj sam, vsi, ki so našli kakšno izgubljeno fotografijo, mu te lahko pošljejo tudi po spletu.