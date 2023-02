Andrew Golden in Mitchell Johnson

24. marca 1998 sta 11-letni Andrew Golden in 13-letni Mitchell Johnson sprožila alarm za požar, nato pa iz zasede streljala na svoje sošolce in učitelje v šoli Westside v mestu Jonesboro v zvezni državi Arkansas. Štiri učence in učiteljico sta ubila, deset pa jih ranila. Zanimiv je izbor orožja, ki sta ga v maminem avtu pripeljala na kraj dogodka: puška Remington 742, karabinka Universal, puška Ruger 0.44 magnum, revolver Smith & Wesson, pištola Double Deuce Buddie, pištola FIE, pištola Star, revolver Ruger Security, pištola Davis Industries in revolver Charter Arms ter kakšnih 2000 različnih nabojev. Orožje sta ukradla dedku, ki je imel doma resen arzenal, v avtu pa so našli tudi sendviče, ki so dokazovali, da sta načrtovala pobeg. Takoj po streljanju so ju ujeli in ju obsodili na zaporno kazen do polnoletnosti, do 21. leta. A kriminalno življenje sta nadaljevala tudi na prostosti. Mitchell Johnson je bil nazadnje na prisilnem odvajanju od mamil. Andrew Golden, ki je imel nekaj manj težav z zakonom, je umrl v prometni nesreči leta 2013.