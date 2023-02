Spraviti nogomet zopet na amaterske osnove

Nogometno moštvo katere koli evropske lige v današnjih časih le stežka ostane na amaterski osnovi. In ko ugotavljamo, da v neki državi poklicnih nogometašev ne poznajo, pomeni le, da jih oficielno ne priznajo, pa nič drugega. Da bi igralec, ki nastopi vsako drugo nedeljo na tujem igrišču (razen seveda, če je nasprotnik iz istega mesta) in večkrat letno odide na dolge turneje, bil obenem tudi uslužbenec, delavec ali opravljal kateri koli drug poklic, je seveda gola iluzija. V Švedski so svoječasno rešili ta problem s tem, da so n. pr. skoraj vse moštvo zaposlili med gasilci, katerih bistveni del poklica je telesna gibčnost, spretnost, ki se jo pridobi z nogometom. Seveda bi lahko pogorel včasih ves Stockholm in še kaj povrh, a Nordahla in tovarišev ne bi bilo zraven, ker so igrali nogomet, čeprav so bili plačani za gašenje. (…)

V Hrvatski so v zvezi z geslom: »Nazaj v amaterstvo« razpustili republiško ligo in ustanovili podzveze v Zagrebu, na Reki, v Splitu in Osjeku. Potovanja enajstoric se bodo tako skrajšala, da ne bo dan na dan visel nad glavo strah bankrota. (…)

Primorski dnevnik, 31. januarja 1952

Pismo centralnega komiteja KPJ za odpravo napak v športu

BEOGRAD, 1. – Centralni komite KPJ je naslovil na jugoslovanske športnike pismo, v katerem poziva, naj razvijajo pravi športni duh, masovno goje fizkulturo in zapuste vsako idejo klubaštva, začetkov profesionalizma, stranpotov v navijanju in denarne stave na račun športa. (…)

Pismo poziva, da se v športu obdrži za vsako ceno amaterstvo. (…)

Pismo posebno poudarja, naj partijske in množične organizacije posvetijo več pažnje masovni fizkulturi in da je treba računati predvsem na to, da se razširijo vse fizkulturne organizacije v smeri, ki odgovarja pojmovanju in društvenim pogojem v Jugoslaviji: krepitvi zdravja, jačanju socializma v državi in njene obrambne sposobnosti. (…)

Primorski dnevnik, 2. februarja 1952

Ločiti amaterizem od profesionalizma

LJUBLJANA, 22. nov. Prav v zadnjem času so razmere v našem nogometu dosegle svoj vrhunec. Na jutrišnji izredni seji IO Nogometne zveze Jugoslavije bo, kot kaže, prišlo do zelo pomembnih sklepov in pred tem pomembnim dogodkom je Nogometna zveza Slovenije sklicala izredno sejo Sekretariata, ki je bila danes dopoldne v Ljubljani. Člani Sekretariata so v temeljiti razpravi ocenili trenutni položaj in ob koncu seje sprejeli naslednje zaključke:

1. Sekretariat IO NZS daje popolno priznanje Nogometni zvezi Srbije, ki je v zadevi Ostojić zavzela načelno popolnoma pravilno stališče do osnovnih nezdravih pojavov v nogometnem športu;

2. stališče naših predstavnikov na seji IO Nogometne zveze Jugoslavije je bilo popolnoma pravilno, da se morajo kazni, izrečene v tej zadevi, uskladiti z veljavnimi predpisi glede na vse značilnosti tega primera so bile izrečene kazni ustrezne. Pri tem pa je treba poudariti, da tudi te kazni ne rešujejo osnovnih problemov (…).

Če se na kratko dotaknemo še razprave, potem moramo omeniti, da so se člani Sekretariata zavzemali za legalizacijo prestopov in prejemkov nogometašev, saj bomo le na ta način lahko rešili te pereče probleme. Le način, kakršen vlada doslej v našem nogometu, je lahko pripeljal do tega, da imamo praktično profesionalizem tako rekoč v vsaki vasi in v vsakem kraju težijo za uvrstitvijo v I. ligo. Če pa bi ločili amaterizem od profesionalizma, potem bi določeno amatersko moštvo dobro vedelo, kakšnim pogojem mora zadostiti, če hoče nastopati med profesionalci. Vsak bi torej moral dobro vedeti, kje lahko tekmuje in kje ne more. (…)

Polet, 23. novembra 1964

Amaterski nogomet v slepi ulici

Ljubljana, 9. jan. – »Vsi se zavedamo, da moramo prenehati z improvizacijami in neorganiziranim strokovnim delom v nogometnem športu,« je dejal predsednik NZS Stane Vrhovnik ob zaključku današnjega strokovnega predavanja o nogometu v Sloveniji in poudaril, da smo pravzaprav šele na začetku poti, ko naj bi našli osnove za boljše delo v prihodnje. (…)

Po besedah udeležencev posvetovanja preživlja amaterski nogomet krizo, ki bi utegnila imeti boleče posledice za ves nogometni šport. Nogomet še vedno največkrat enačimo z vsemi negativnimi pojavi, ki zadnje čase spremljajo ta šport, so poudarili predstavniki slovenskih klubov, v tej senci pa se nam podirajo temelji, saj životarjenje stotih klubov v nižjih tekmovanjih ne zagotavlja tiste osnove, ki bi omogočila krepak korak naprej. (…)

Delo, 10. januarja 1966

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib