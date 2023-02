Nedopustni kadrovski primanjkljaji v vojski in policiji

V obdobju sovpadanja zdravstvene, energetske, prehranske in vse bolj ponovno tudi finančne krize in gospodarske recesije, kar vse dodatno zaostruje vojna v Ukrajini, je potreba po varnosti pri vseh nas znova bolj v ospredju. Na preizkušnji je tudi država, ki mora v vse bolj nepredvidljivih okoliščinah državljankam in državljanom čim bolj pomagati pri zadovoljevanju potrebe po varnosti.