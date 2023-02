#intervju Marijan Pavčnik: Človekovo dostojanstvo je vsebinski temelj vladavine prava in ustavne demokracije

Pravnik dr. Marijan Pavčnik je v pravni znanosti in stroki posegel po najvišjih vrhovih. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani poučuje že petdeset let, zadnjih trideset kot redni profesor. V po dveh mandatih je bil član sodnega sveta Republike Slovenije in nacionalni koordinator za področje prava v okviru znanstvenega sveta za družboslovje pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost.