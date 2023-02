Kupovanje vere

Generacija naših staršev je večinoma izšla iz revščine in se skozi življenje prebijala iz nižjega v srednji sloj ali še višje, v vsakem primeru pa se ji je – zaradi socializma ali navkljub njemu, kakor vam drago – godilo bolje kot njihovim staršem. Vsaj tako pripoveduje zgodba, s katero smo odraščali, zgodba, v katero so nas naučili verjeti. In smo zato verjeli tudi, da čas teče le naprej in da se ljudje, če so le dovolj pridni, sčasoma dvigujejo po družbeni lestvici. Če so se torej naši starši prebili do srednjega sloja družbe in se po tridesetih letih trdega dela čvrsto zasidrali v njem, potem bomo mi storili še korak naprej, smo si mislili, in bomo imeli poleg dobrega avta in stanovanja v predmestju še vikend pa drugi avto pa še pred penzijo odplačane kredite.