#intervju Valentin Inzko, diplomat: Trditev, da je kriv Nato, ker se je širil na vzhod, je zares absurdna

Avstrijski diplomat slovenskega rodu Valentin Inzko je med letoma 2009 in 2021 kot visoki predstavnik EU za Bosno in Hercegovino upravljal posledice vojne in ustvarjal pogoje miru. Vprašali smo ga, ali lahko položaj v Bosni in Hercegovini primerja z Ukrajino.