Ali so tanki potrebni?​

Obstaja vsaj dvesto načinov, na katere lahko preberemo karikaturo francoskega avtorja Juina, objavljeno pred dvema tednoma v Charlieju Hebdoju – ruševine nekega turškega mesta s kupi opeke in betona, prevrnjenimi avtomobili, napisom »Potres v Turčiji« in pojasnilom: »Zdaj vsaj niso potrebni tanki!« – in nobena od vseh mogočih interpretacij ni norčevanje iz žrtev katastrofalnega potresa v Turčiji. Še posebej pa ni norčevanje iz prizadetih muslimanov.