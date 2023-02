Kje si, vlada?

V katero fazo vladanja lahko umestimo delovanje ministrskega zbora koalicije premierja Roberta Goloba? Zastavljeno vprašanje se razteza na eni strani med javnimi očitki z vseh strani političnega spektra, da je vlada morda res delovna in dejavna, vendar so njeni produkti po že skoraj desetih mesecih od prepričljive volilne zmage zelo pičli; in na drugi strani med prepričanjem zlasti v vrstah vladajočih, da se trenutno zavzeto in temeljito pripravljajo na »leto reform«, kot je 2023 poimenoval prvi minister, ustrezni rezultati pa da bodo temu sledili v primernem času. Katera teza bolj drži, je seveda stvar zornega kota, a če si dovolimo svoj pogled, bi na tem mestu prej prikimali tistim, ki postajajo čedalje bolj pesimistični glede izplena dela tokratne levosredinske vlade. Zakaj?