Glavna kvalifikacija pri odločitvi, da je ženska sprejeta v njeno podjetje varnostnic, je, da so njene konfekcijske številke precej večje od povprečja, šele nato se začne pogovarjati o drugih kvalifikacijah žensk in njihovi strasti do tega posla. Thomasova bi ženskam rada s službo povrnila samozaupanje in samospoštovanje. To, kot varnostnice, ki pogosto veliki množici dajejo navodila, kako naj se obnaša, tudi potrebujejo. Novega kadra ji ne manjka. Vse njene varnostnice se urijo v borilnih veščinah in za telo skrbijo s treningom ter plavanjem. Posel ji gre dobro od rok. In to morda tudi zaradi njenega prepričanja, da lahko ženske varnostnice bolje rešijo probleme z nasilneži, ker so njim in njihovim žrtvam pripravljene prisluhniti, za kar pa moški po njeni oceni pogosto nimajo potrpljenja. Podjetju je nadela ime Zmaj, po mistični živali, ki je simbol moči in zaščite. V petih letih je njeno podjetje varovalo že več kot 2000 dogodkov. Njenih 43 varnostnic si želijo tako na porokah in različnih zabavah, svatbah ter političnih shodih kot tudi na pogrebih.