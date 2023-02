Triinštiridesetletni Magar namerava to pomlad postati prvi človek na svetu, ki bo zgolj s pomočjo moči rok in nožnih protez premagal 8848 višinskih metrov do strehe sveta. Rojeni Nepalec je obe nogi izgubil med patruljo s svojo enoto gurk v Afganistanu pred trinajstimi leti. To je bil tudi konec njegove petnajstletne kariere v britanski vojski, ki se ji je lahko pridružil med več tisoč prijavljenimi Nepalci. Magar je na Everest hotel splezati že v rani mladosti. A se bo svoje življenjske preizkušnje v veliko težjih okoliščinah in pogojih lotil šele zdaj. Potem ko je voljo do življenja po amputaciji obeh nog spet dobil s skakanjem s padalom, se je lotil še vrste drugih športov, na koncu pa je pristal pri gorskih pohodih. Trdno je namreč prepričan, da volji sledi tudi telo. Njegovo mu je. Uspelo mu je premagati tudi že šesttisočaka, toda vzpon na Everest bo nekaj posebnega. Potem ko je na nepalskem vrhovnem sodišču pred petimi leti s predstavniki drugih nevladnih organizacij dobil sodno bitko, da bodo dvojnim amputirancem in oslepelim vendarle dovolili vzpon, gre zdaj zares. Zbral je že skoraj ves potreben denar za odpravo, v kateri bo seveda poleg njegove volje ključna tudi oprema. Vzpona se bo lotil z dvema paroma krajših nožnih protez in enim daljšim, s katerim bo prišel do baznega tabora. Za led in sneg bo potreboval posebne dereze za svoje proteze. S svojim vzponom na streho sveta namerava širiti predvsem zavedanje o invalidnosti. »Moje sporočilo je, kar koli se zgodi, življenje se nadaljuje do zadnjega diha,« pravi Magar, ki tudi ne želi, da bi ljudje po svetu mislili, da on in njemu podobni do konca življenja živijo od miloščin. Vendar je glede tega realist. Da bo prišlo do spremembe te miselnosti, bo potrebno veliko več kot vzpon na Everest, je prepričan.