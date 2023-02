Toda pot do oblikovanja nogometne reprezentance bo še dolga. Lažje je bilo državi pred dvema letoma ustanoviti svojo nogometno zvezo. Ta ima zdaj več nalog. Njen osrednji cilj je sestaviti prvo nogometno moštvo države, za kar so najeli nekdanjega britanskega polprofesionalnega igralca nogometa, 33-letnega Lloyda Owersa. Navdušila ga je njihova pripravljenost, da na otokih resnično vzpostavijo nogometno ligo in igro vpeljejo v osnovne in srednje šole, kjer učence za zdaj učijo večinoma zgolj košarkarskih in bejzbolskih veščin. Owers išče po svetu državljane Marshallovih otokov, ki so se že navdušili nad nogometom. Največ se jih nadeja najti v Združenih državah Amerike, kjer obstaja velika izseljenska skupnost v Arkansasu. Medtem ko Owers sestavlja nogometno ekipo, nogometna zveza gradi na dolgoročnih načrtih vpeljave nogometa na Marshallove otoke, ki jim sicer zaradi globalnega segrevanja okoli leta 2050 napovedujejo poplavljanje precejšnjih delov otočja. Še to poletje naj bi zgradili prvi nogometni stadion, kjer bi potekali tudi treningi nogometne lige, ki še ne obstaja. Kdaj bi lahko bila oblikovana, še ne vedo. Z navduševanjem mladine pa merijo na to, da bi jo čez leta napolnili zdajšnji otroci, ki že brcajo žogo v prostem času. S svojim dolgoročnim projektom vzpostavljanja nogometnega moštva želijo hkrati povečati tudi razumevanje v mednarodni skupnosti za težave otočja zaradi podnebnih sprememb.