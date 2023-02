Premierja Španije in Slovenije sta se v pogovorih na Brdu posvetila najbolj aktualnim evropskim temam, kot so krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva, izzivi v energetiki, enoten evropski odziv na migracije in razmere v Ukrajini.

Uvodoma sta oba v svojih izjavah izpostavila dobre prijateljske odnose med državama, pri čemer sta kot primer izpostavila izmenjave študentov med Španijo in Slovenijo v okviru programa Erasmus, kar je lahko po njunih besedah eden od temeljev za nadaljnjo gradnjo bilateralnih odnosov. Pri tem sta omenila področja kulture in mladih, pa tudi poslovno sodelovanje.

Oba premierja sta sicer eksplicitno poudarjala pomen strateške avtonomnosti Evrope, kar bo tudi med prioritetami bližajočega se španskega predsedovanja EU, pa tudi krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

Golob je dejal, da le s pomočjo globalno močnega in konkurenčnega gospodarstva lahko obdržimo status, ki ga ima Evropa. Pri tem je poudaril nesprejemljivost trenutnih cen energije in napovedal, da bo EU naslovila vprašanje strukturnih reform pri cenah energije.

Oba premierja sta poudarjala tudi pomen sodelovanja, tako znotraj Evrope kot na širši ravni, tudi na različnih področjih - predvsem na področju migracij, pa tudi povezovanja v gospodarstvu.

Izpostavila sta tudi migracije kot temo, ki je trenutno v Evropi zelo pomembna. Golob je poudaril, da na ravni EU končno obstaja konsenz, da so migracije problem, ki ga moramo reševati skupaj, seveda pa »bo potrebnega še veliko dela«. Oba sta posebej omenila Zahodni Balkan kot prednostno področje za EU.

Glede razmer v Ukrajini pa sta dejala, da obe državi Ukrajino kot žrtev ruske agresije odločno podpirata z vsemi sredstvi in v skladu z zmožnostmi. Izpostavila sta tudi, da se mora vsaka vojna končati z mirom, kar je treba tudi v Ukrajini doseči čim prej.