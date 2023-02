»Če ste razsodni in domoljubni državljani ter spoštujete zakonodajo, nemudoma zapustite mesto,« je prebivalce Bahmuta na Telegramu nagovorila Vereščuk. Ob tem je opozorila, da je bilo v ruskih napadih v okolici mesta ubitih pet ljudi, še devet pa je bilo ranjenih.

Ocenila je, da je v Bahmutu, kjer je nekoč živelo 70.000 prebivalcev, trenutno še vedno 6000 ljudi. Večinoma naj bi šlo za starejše, ki ne želijo zapustiti svojega premoženja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Že v sredo je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poročal o hudih spopadih v okolici mesta Bahmut. »Našim vojakom na vzhodu ni lahko, vendar mestu ne pravimo zaman trdnjava Bahmut,« je dejal in zatrdil, da ukrajinske sile še vedno nadzirajo mesto in uspešno zadržujejo napredovanje ruskih vojakov.

Mesto Bahmut je že več mesecev v središču hudih spopadov v skoraj letu dni trajajoči ruski ofenzivi v Ukrajini. Strokovnjaki so sicer različnih mnenj glede strateškega pomena Bahmuta, a je ta v zadnjem času pridobil pomen kot ključna in simbolna točka vojne v Ukrajini.

Od začetka ruske invazije je bilo po ocenah britanskih obveščevalcev ubitih med 40.000 in 60.000 ruskih vojakov in plačancev. Skupno število mrtvih in ranjenih na ruski strani naj bi bilo med 175.000 in 200.000.

Ob tem so opozorili, da je število žrtev ruskih sil naraslo predvsem po septembrski mobilizaciji, kar pa je posledica neizkušenosti mobiliziranih vojakov in pomanjkljive zdravstvene oskrbe.