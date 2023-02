Močno pijan voznik tovornega vozila oziroma manjše cisterne je včeraj z nezanesljivo vožnjo po avtocesti iz smeri Celja proti Mariboru ogrožal varnost v prometu. Okoli tretje ure popoldan so dobili celjski policisti več obvestil o njem, saj je po cesti močno vijugal, med vožnjo pa večkrat trčil v prometne znake oziroma obcestne smernike.

Celjski policisti so ga ustavili na območju Pletovarja, preizkus z alkotestom pa je pokazal, da je imel v krvi dobri 2,3 promili alkohola. Vozniku, gre za slovenskega državljana, so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali do streznitve. Grozi mu do 1200 evrov kazni in 18 kazenskih točk. Policija opozarja, da bi lahko bile posledice take neodgovorne vožnje mnogo hujše, saj se velik del nesreč, v katerih so na avtocestah udeleženi vozniki tovornih vozil, konča s hudimi posledicami, tudi smrtjo.