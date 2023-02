Meso, denar in hladilniki

Dolgi prsti so prejšnji teden spet srbeli nemalo nepridipravov, ki jih včasih namesto denarja in nakita stegnejo po kakšnih manj vrednih in zagotovo bolj neobičajnih stvareh. V novomeškem naselju so v petek iz neke hiše sicer odnesli nekaj gotovine, a jih je bolj zanimalo meso. Kar sedemdeset kilogramov njega! Ali se je znašel na krožnikih ali kje druge, pa zaenkrat ni znano. Dva dni kasneje so tatovi (a ne isti) udarili še enkrat in sicer v Brežicah, kjer so sredi noči vlomili v hišo, v kateri je spala 83 letna gospa. Pustili so jo pri miru, so ji pa odnesli nekaj denarja in okoli petdeset kilogramov zamrznjenega mesa. V nepovezanem primeru, pa čeprav bi nakradeno blago prestopniki z vrečami mesa še kako potrebovali, so v ponedeljek ponoči celjski policisti v bližini hotela na Dobrni opazili avto z odprtim prtljažnikom. Bil je v pogonu, voznika ni bilo blizu. Kmalu so prijeli tri 18-letnike, četrtega pa dan kasneje, ki so iz zapuščenega objekta v treh nočeh ukradli 14 novih hladilnikov v vrednosti prav toliko tisoč evrov. Zalomilo se jim je četrto noč, ko so se iz same nespretnosti sami pustili ujeti.

An, ban, pet podgan

Nenadzorovan krohot pri tudi najbolj mrkih članih našega uredništva je sprožila naslednja zgodba, ki se je novomeškim policistom pripetila v soboto dopoldan. Na avtocesti sta se namreč na polno sprla uslužbenca avtovlek, saj se nikakor nista mogla zediniti, kdo bo odpeljal zaradi okvare obstal tovornjak. Letele so grde besede, žaljivke ciljale tam, ko najbolj boli, potem pa naj bi sledilo še nekaj udarcev. Gospoda sta delo vzela resno! V službo se vendarle ne moreta vrniti brez vozila! Policiji sta razložila vsak svojo različico dogodka, oni pa bodo pred izdajo plačilnega naloga pregledali posnetke kamer. Kdo je odstranil pokvarjen tovornjak, ni znano. Mi bi jima pa za prihodnje odločitve predlagali izštevanko »an ban pet podgan«. Deluje vsakič in je fer.

Upokojena Šengi

Z zaprtjem mejnih prehodov s Hrvaško je službo izgubila simpatična črna mačka Šengi, ki je kar sedem let »delala« na mejnem prehodu Sečovlje, v tem času pa postala že prava maskota prehoda. Radi so jo imeli zaposleni in turisti, ki se jim je včasih pustila čohati. Šengi se je ekipi pridružila nekega poletnega dne 2015, ko je bila stara le nekaj tednov. Nikoli niso izvedeli, od kod se je vzela, bila pa je neustrašna. Lastnost, nujna za policistko. Nahranili so jo in ji redno dajali vodo, kar je bilo kosmatinki zelo všeč. Očitno tudi družba. In zato je ostala. Kupili so ji hišico, igrače, ji uredili ležišče. V prostem času, ko se je na delovnem mestu dodobra odpočila, se je smukala po okolici in lovila miši, ki jih je ponosno nosila kazat svojim skrbnikom. Mačjo policistko je po prisilni upokojitvi v svoj dom vzela družina iz bližine, kjer ima celo mačji prijateljici.

Osvajajo še TikTok

Pisali smo že, kako zabavni znajo biti naši policisti na spletnih družbenih omrežjih. Dolga leta je izstopal zlasti facebook račun kranjskih policistov, njihov »modus operandi« z delitvijo šaljivih, a poučnih posnetkov pa so sčasoma posvojili še drugi. Slovenska policija se je sicer zadnje tedne preselila še na priljubljeno platformo TikTok, kjer bodo nagovarjali zlasti mlajše uporabnike, promovirali poklic in ga prikazali s človeške plati. Profil so zagnali s kampanjo o škodljivosti alkohola v prometu in že s prvim posnetkom dosegli 250 tisoč ogledov, odličen odziv pa dosegli tudi z drugimi objavami. Poleg šaljivih, v katerih na informativni dan in v svoje vrste vabijo mlade, objavljajo tudi izobraževalne vsebine, denimo o nevarnosti uporabe telefona med vožnjo. »Pa četudi kliče Adele...« so zapisali ob posnetku ženske s telefonom za volanom, v ozadju pa je igrala zvezdničina uspešnica Hello.

Draga čokolada

Z več kot trinajst tisoč evri kazni so inšpektorji kaznovali tovarno v Pensilvaniji, v kateri proizvajajo različne priljubljene čokoladice, med drugim Mars, Twix, Dove, Snickers … Lani poleti sta namreč v enega od kotlov čokolade padla delavca, ki bi morala očistiti kotel, pa za to nista bila primerno opremljena. Iz lepljive, goste tekočine ju je reševalo več kot 20 reševalcev, enega so celo morali odpeljati v bolnišnico. Vse to pa stane. Sploh v ZDA. Iz tovarne so sporočili, da je varnost njihovih delavcev zanje najpomembnejša ter da so veseli, da se je zgodba končala srečno.