Predsednik Biden ostaja zdrav, vitalen, 80-letnik, ki je sposoben uspešno opravljati predsedniške dolžnosti, je v pismu, ki ga je objavila Bela hiša, zapisal Bidnov zdravnik O'Connor. Kot je dodal, je Biden še vedno sposoben opravljati svoje dolžnosti in jih v celoti opravlja brez kakršnih koli izjem ali prilagoditev.

Poročilo po obsežnih testih navaja, da Biden nima resnih telesnih in nevroloških težav.

Bidnu so med pregledom na prsnem košu odstranili majhno spremembo in opravili biopsijo, katere rezultati še niso znani. Pregledi glave, ušes, oči, nosu in grla niso pokazali posebnosti. Pri podrobnem nevrološkem pregledu ni bilo ugotovljeno ničesar, kar bi ustrezalo možganski kapi, multipli sklerozi ali Parkinsonovi bolezni.

Poročilo navaja, da ima Biden še vedno malce »togo hojo«, zato so mu predpisali prilagojene ortopedske vložke. Njegov recept za kontaktne leče pa je bil posodobljen.

Poročilo O'Connorja je verjetno zadnje, preden bo Biden v prihodnjih mesecih sporočil svoje namere glede ponovne kandidature.

O'Connor je dejal, da je bil Bidnov najpomembnejši zdravstveni dogodek v zadnjem letu dni covid-19, za katerim je zbolel lani poleti. Bidnova raven kisika v krvi ni padla pod 97 odstotkov, njegovi življenjski znaki pa so ves čas ostali normalni, je dodal.

Po jemanju protivirusnega zdravila Paxlovid je lani doživel povratno okužbo, zaradi česar je moral več tednov ostati v Beli hiši. V skladu s tokratnim zdravstvenim poročilom Biden ni imel nobenih simptomov dolgotrajnih posledic covida-19.

Biden se zdravi zaradi atrijske fibrilacije ali AFib - nerednega srčnega utripa - zaradi česar pa nima nobenih posebnih simptomov ali težav. Ima pa občasne težave s kislino.

Zdravnikovo poročilo o pregledu pravi med drugim še, da je Biden visok 180 centimetrov in težak 81 kilogramov, kar je šest kilogramov manj kot ob zadnjem pregledu. Njegov krvni tlak je idealen - 128/77. Biden ne pije alkohola in ne kadi.

To je bil Bidnov drugi zdravniški pregled, odkar je postal predsednik. Predsedniki niso zakonsko obvezani objavljati informacij o svojem zdravju in lahko izbirajo, katere podrobnosti bodo objavljene. V zadnjih desetletjih sicer za nobenega zdravniki niso dejali, da ni sposoben opravljati funkcije.

Biden, ki bi bil ob koncu morebitnega drugega mandata star 86 let, se s strani konservativnih kritikov nenehno sooča z vprašanji o svoji starosti in zdravju. Tudi številni demokrati v anketah navajajo, da so zaskrbljeni zaradi njegove starosti. Te dvome skuša ovreči s poudarjanjem svojih dosežkov in vzdržljivosti.