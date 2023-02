Nika Križnar: Hitro imam nos do tal

Potem ko je bila Nika Križnar na obeh tekmah silvestrske turneje v Beljaku tretja, ji v letu 2023 ne gre vse po načrtih. V Hinterzartnu je tekmovala bolna, v Willingenu se ji je povsem ponesrečil skok na tekmi mešanih ekip, zato se je umaknila s tekmovanj in trenutno trenira s klubskim trenerjem Jernejem Kumarjem iz SSK Norica Žiri. »Sem zelo čustven človek. Takoj ko mi ne gre vse po željah, imam nos do tal. Takšna sem bila že kot otrok. Težko bo spremeniti mojo osebnost. Prvič v karieri sem se soočila s tem, da sem skakala slabše in nisem bila konstantna. Glava je bila v Willingenu povsem razglašena, zato sem potrebovala čas, da sem zadihala in spet postala energična in nasmejana Nika. Z glavo skozi zid ne gre, zato je bilo treba narediti dva koraka nazaj, da ga nato preskočiš. Zdaj sem na pravi poti,« je pojasnila Nika Križnar.

Po vrnitvi iz Willingena je najprej opravila skoke na 60-metrski skakalnici v svojem klubu v Žireh. Znova je vadila osnove, v telovadnici nabirala moč in v ponedeljek prvič trenirala na večji napravi v Kranju. »Skoki niso slabi. Klubski trener Jernej Kumar mi je izrekel kar nekaj spodbudnih besed, ko mi je dejal, da so to skoki za zmago, zato me ne sme biti ničesar strah, ampak jih moram le prenesti na tekmo. Moja težava letos je bila, da mi ni uspelo dobrih skokov s treningov prenesti na tekme. O sebi ne dvomim. Še vedno sem vztrajna in trmasta Nika. Cilji so ostali enaki. Občutki in želje se znova vračajo. Iskrica se je vrnila in ogenj znova gori. Upam, da bo šlo navzgor in v pravo smer,« je dodala Križnarjeva.