Odstopila zaradi ljubezni in dolžnosti

Nicola Sturgeon je v čustveni odstopni izjavi (po večinskem prepričanju iskreno) nanizala osebne, strankarske in državne razloge za odhod s položaja škotske premierke, prepričana, da je to dobro zanjo, za vladajočo Škotsko nacionalno stranko (SNP), za Škotsko in, kar je ključno, za škotsko neodvisnost. Presodila je, da je preveč razdvajajoča osebnost, da bi se Škoti premaknili iz pat položaja, v katerem sta tabora zagovornikov in nasprotnikov neodvisne Škotske že dolgo povsem izenačena.