Polfinale slovenskega košarkarskega pokala ni postregel s presenečenjem. Potem ko je Podčetrtek na prvi tekmi včerajšnjega dne ves čas dihal za ovratnik Heliosu, mu do zaključka ni uspelo prelomiti tekme. Šenčur je presenetljivo dobro odprl tekmo proti Cedeviti Olimpiji, a ko so Ljubljančani ogreli motorje, so v drugem polčasu brez težav prišli do uspeha. Finale bo danes ob 20. uri.

Podčetrtek je proti Heliosu napovedal boj do zadnje sekunde in to tudi uresničil. Košarkarji trenerja Davorja Brečka nasprotniku niso dovolili, da bi ušel na višjo razliko, nato pa minuto in pol pred koncem prišli na vsega točko zaostanka. Ko bi morali postaviti piko na i presenečenju, pa so storili preveč napak in sanj o uvrstitvi v finale je bilo konec. »Bili smo zelo blizu, a so na koncu odločale malenkosti. Znova smo se dobro upirali velikemu klubu, kot je Helios. Kažemo dobre predstave, a so napake, ki jih delamo, usodne,« je bil razočaran Davor Brečko. »Za nekatere je morda presenečenje, da so košarkarji Podčetrtka držali korak z nami, ampak smo skoraj ostali brez Luka, ker je imel prebavne težave. Bačvić se vrača po poškodbi, nazadnje je igral v regionalnem tekmovanju, Tunstall je igral z zvitim gležnjem. Mi smo pričakovali takšno tekmo in mislim, da so moji igralci junaško prišli do zmage,« pa je misli strnil trener Heliosa Dejan Jakara.

Pokal, polfinale: Helios – Podčetrtek 87:82 (22:16, 43:37, 64:57, Atanacković in Kosič po 14; Mahkovic 27, Luke 20), Cedevita Olimpija – Šenčur 90:69 (16:19, 39:34, 68:50, Alibegović 17, Omić 15; Ožegovič in Malovčič po 12).