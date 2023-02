Doslej vrnili premoženje, vredno 2,1 milijarde evrov

Denacionalizacija po dobrih treh desetletjih še vedno ni pod streho. Upravičenci so zahtevali vrnitev premoženja, vrednega dobre tri milijarde evrov. Pristojni so doslej odločili o 85 odstotkih zahtevanega premoženja in ga upravičencem vrnili v vrednosti 2,1 milijarde evrov. Podatkov, ali so dobili povrnjenega v naravi ali v obliki odškodnine, ni.