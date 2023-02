V Sloveniji je veliko družinskih podjetij, ustanovljenih v letih 1990–2000, katerih lastniki imajo otroke, ki želijo raziskati drugačne poklicne poti v življenju in si torej ne želijo nadaljevati družinske tradicije. »Bliža se trenutek, ko bodo ta podjetja aktivno iskala nove lastnike, nekatera med njimi so to že storila, in to bo gotovo spodbudilo aktivnosti v dejavnosti združitev in prevzemov,« ocenjuje Damir Kecko, partner v oddelku vrednotenj družbe PricewaterhouseCoopers (PwC) za Slovenijo in Hrvaško. »V drugi polovici letošnjega leta se obeta tudi kar nekaj večjih prodaj portfeljskih naložb v lastništvu skladov tveganega kapitala – to so predvsem podjetja, ki so v njihovi lasti že več let in kjer so skladi že prešli v fazo dezinvestiranja poplačila vlagateljev,« napoveduje Primož Rozman iz PwC v Sloveniji. Trend vsekakor ni omejen samo na Slovenijo.

Rekordno leto

Leta 2021 je vrednost prevzemov in združitev (M&A) po svetu prvič v zgodovini presegla 5000 milijard ameriških dolarjev. Lansko leto pa je zaradi vojne v Ukrajini, rekordne stopnje inflacije in naraščajočih cen prineslo občutno nižje številke. A sodeč po najnovejši PwC-jevi raziskavi globalnih trendov v dejavnosti združitev in prevzem kljub strahu pred morebitno recesijo v letu 2023 kar 60 odstotkov globalnih izvršnih direktorjev ne namerava odložiti poslov združitev in prevzemov. Nasprotno, napovedi kažejo, da posli združitev in prevzemov ter optimizacija portfelja še naprej predstavljajo strateško priložnost za igralce na trgu – ne glede na zahtevne makroekonomske in geopolitične dejavnike – ter ostajajo orodje za pomoč izvršnim direktorjem pri prerazporeditvi poslov ter krepitvi rasti in doseganju trajnih rezultatov v daljšem časovnem obdobju.

Za nekatere kriza, za druge priložnost

Brian Levy, globalni vodja za združitve in prevzeme v PwC, pravi: »Zdaj gotovo ni čas za to, da bi pozabili na združitve in prevzeme. Tovrstni posli se v času negotovosti na trgu namreč resda upočasnijo, a hkrati so prav to lahko časi, ko vrednotenja postanejo privlačnejša.« Nižja vrednotenja podjetij, manj konkurence in nova sredstva, ki prihajajo na trg, kljub težavnim razmeram predstavljajo prave priložnosti za kupce, da dosežejo boljše donose in celo rast. A pogoj za to je, da imajo podjetja dobro premišljeno strategijo, dostop do kapitala ter seveda tudi pogum za sklepanje takšnih transformacij oziroma poslov, ki bodo preoblikovali njihovo poslovanje in prispevali k dolgoročnejšemu uspehu podjetja. Vse kaže, da bo leto 2023 leto, ko bodo združitve in prevzemi dobili krila.