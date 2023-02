Seveda pri nas ni takih potreb kot v Švici. Koliko cest in železnic v resnici ogrožajo snežni plazovi? No, nekaj bi se jih našlo, a so odvisni predvsem od količine snega in vremenskih pogojev, kar se zgodi bolj redko. Daljnega leta 1952 je prišlo predvsem v Posočju tudi do katastrofalnih snežnih plazov, a taki primeri so vse manj verjetni. Smo pa Slovenci čedalje bolj navdušeni obiskovalci zimskih gora in predvsem v te namene razvijamo plazovno službo.

Bil sem presenečen, da imajo tam pogosto precej drugačen sneg kot pri nas. Več je hladnega in suhega vremena. Pri nas so pozimi pogostejše odjuge, pa občasno višja meja sneženja. Sneg je zato v povprečju gostejši, manj suh. Sicer je znano, da podnebje vpliva na lastnosti snega, a vseeno me je to nekoliko presenetilo, saj »Alpe so Alpe, kajne«? Vendarle nismo tako daleč eden od drugega. Ja, naši hribi so malo prenizki. Tu bi kot dodatno zasneževanje pomagal projekt, da jih malo povišamo, za kakšnih 1000 m, na primer. A tega (žal?) nismo sposobni, geologija pa ima druge načrte, predvsem se tovrstno odziva prepočasi.

Z malo škodoželjnosti bi lahko pripomnili, da bodo tudi oni v prihodnje pogosteje občutili zimske odjuge in povišano mejo sneženja ob padavinah, če vsaj nekoliko upoštevamo globalno segrevanje. Ampak ta izjava bi bila bolj v stilu »naj še sosedu crkne krava«, kot da bi si tega resnično želeli. Nekoč smo, vsaj na tihem, pričakovali, da bomo postali druga Švica. Če drugega ne, imamo za to mnogo prenizke gore.