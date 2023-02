Nadaljuje se eksplozivna rast cen

Bitcoin je ravno včeraj postavil najvišjo ceno v zadnjih šestih mesecih. Cena omenjene kriptovalute je v zadnjem tednu sicer nekoliko padla, saj so ob koncu prejšnjega tedna trg presenetile negativne novice s strani ameriške komisije za vrednostne papirje. Več o tem smo pisali v zgornjem odstavku. Po kratkotrajnem preplahu je postalo jasno, da v letošnjem letu na trgu prevladuje optimizem. Bitcoin je tako v sredo v enem trgovalnem dnevu zrasel za kar 9,5 odstotka. Trenutno največja kriptovaluta trguje pri ceni 22.950 evrov. Zdi se, da so v tem trenutku vse oči uprte v bitcoin in z veseljem pričakujemo, do kod lahko zraste njegova cena. Tudi ostale kriptovalute so po večini sledile bitcoinu, vendar se zdi, da je silovitost rasti omenjene kriptovalute vzela sapo alternativnim kovancem. To je sicer precej običajen pojav na trgu kriptovalut. In sicer, ob eksplozivni rasti bitcoina ostale kriptovalute nekoliko zaostajajo. Za alternativne kriptovalute se zabava običajno začne po tem, ko se rast bitcoina umiri. Glede na trenutno dogajanje se prav lahko zgodi, da bodo v naslednjih nekaj tednih ostale kriptovalute presegle donos najpomembnejše kriptovalute. V želji iskanja donosov se praviloma profit iz bitcoina prelije v alternativne kriptovalute, kar bi v tem primeru naznanilo vrhunec kratkoročnega bikovega trenda. x