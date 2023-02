Čemu pripisujete svoj uspeh?

Samoumevno se nam zdi biti dober zaposlovalec, saj lahko le zadovoljna ekipa dela dobro. Tako smo zastavili že v začetku, to smo položili v temelje ob ustanovitvi podjetja pred 20 leti in to deluje. Osnova sta medsebojno spoštovanje in zaupanje, to spodbuja odgovornost vsakega posameznika do ekipe, iz tega prideta dobro vzdušje in sproščenost, šele potem pa najboljše ideje.

V srčiki Zlate niti so kakovostni odnosi. Kako krepiti sodelovanje in ljudi navdušiti za rast?

Treba se je predvsem ogromno pogovarjati in gledati v isto smer. Če je ekipa povezana, vsak izmed članov uspeh ekipe občuti tudi kot svoj uspeh. Najpomembneje pa je, da cilji podjetja niso v nasprotju s cilji posameznika. Posameznik z imenom in priimkom ima zraven službe na primer še družinsko življenje, hobije, svoje potrebe, želje in interese … Podjetje ne samo da ga pri uresničevanju teh ne sme ovirati, temveč je dobro in logično, da ga aktivno podpre. Ko zaposleni rastejo, podjetje raste z njimi.

»Zelo veliko vlagamo v izmenjavo znanja in izkušenj med zaposlenimi, smo razvojno naravnani,« ste dejali lani za naš časopis. Kako razumete hierarhijo, moč odločanja …?

Moči odločanja bi prej rekel odgovornost za sprejemanje odločitev, določena mera hierarhije pa mora obstajati samo zato, ker mora na koncu nekdo sprejeti odločitev. Dobro je, da ob tem uživa in nato tudi upraviči zaupanje sodelavcev. Za razvoj je nujen stalen dotok svežih idej in te lahko pridejo tudi iz nepričakovanih smeri. V Interi z veseljem delimo novo znanje, ne le z različnih poslovnih konferenc, iz prebrane strokovne literature in podobno, temveč bomo na primer tudi sodelavca, ki se je poglobil v avtodomarstvo, prosili, da nam pripravi predavanje o tej temi. Pomembno je, da to poteka sistematično; pri nas imamo redna srečanja »Show & Tell«. Izmenjavi znanja namenjamo veliko pozornosti, gojimo kulturo deljenja.

Kakšne kadrovske prakse uvajate letos oziroma katere krepite?

Lani smo se preselili v nove poslovne prostore, čudovito secesijsko vilo pod ptujskim gradom, in že to je dalo ekipi nov zagon. Obnovili smo stavbo, ki je desetletja klavrno propadala in je šele zdaj zasijala v svoji neverjetni, skoraj pravljični podobi. Notranjost smo lahko uredili po svojih željah, zato smo si dali duška in si privoščili vse za odlično počutje ekipe ter spodbujanje zdravega načina življenja.

V svetlem osrednjem prostoru s pogledom na park, nekakšni veliki dnevni sobi, se družimo tudi med odmori ali po zaključku dela, kakšen službeni problem pa se lažje reši med partijo namiznega tenisa ali ročnega nogometa. Omislili smo si fitnes, sobo za jogo, tobogan iz prvega nadstropja v pritličje, gugalnice, prostore za delo zunaj, v naravi, med delom z računalnikom lahko hodimo po tekaški stezi … Zaposlenim so na voljo masaža in vodene meditacije, če jih v službi obiščejo otroci, pa se lahko igrajo v otroškem kotičku. Imamo celo vinsko klet in pipico s kraft pivom iz lastne proizvodnje. Trenutno še neuresničena želja pa ostaja lastni čebelnjak med na novo zasajenimi češnjami.

Za zaposlene izvajamo redna izobraževanja na različnih področjih, kot so zdrava prehrana, šport, prva pomoč, za naše otroke organiziramo različne tečaje in delavnice, kot sta lego robotika in tečaj programiranja v scratchu, celotna ekipa sodeluje pri izvedbi različnih predavanj in dogodkov za širšo javnost. Sicer pa smo s širitvijo ekipe morali natančneje definirati procese uvajanja novih članov, več odgovornosti so hkrati dobili vodje ekip, mentorji.

Kako razumete voditeljstvo?

Moja naloga je, da poiščem najboljše strokovnjake z različnih področij, jim prisluhnem, jih koordiniram in motiviram, da postanejo še boljši. Najboljše iz ljudi izvabimo z zaupanjem. Ljudi ni težko prepričati k smotrnosti skupnega cilja, če je ta skrb za dobrobit vseh vpletenih. Takšna je že narava našega produkta, poslovne aplikacije Intrix, ki podjetjem in organizacijam pomaga optimizirati poslovne procese.