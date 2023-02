Če gre za največji športni dogodek v zgodovini Slovenije? Če največ pove denar, potem to drži tako po proračunu prireditve kot po koristih in učinkih, ki jih to prinaša. Poleg prodanih vstopnic prinašajo prihodke gospodarstvu tudi vsakodnevni transporti do Planice, nočitve v hotelih in druga poraba turistov. Prav v turizmu je multiplikator teh učinkov posebej velik, saj se bodo mnogi turisti po prvem obisku še kdaj vrnili v Slovenijo.

Vstopnice se Slovencem, ki so vajeni poletov v Planici, ko je cena pol manjša, res zdijo drage. Je pa prvenstvo treba dojemati nekoliko drugače, saj gre tu za celodnevni dogodek in karte veljajo od dopoldneva, ko bodo na vrsti teki, do večera, ko bodo skoki, kasneje pa v Kranjski Gori še razglasitev z glasbenimi nastopi. A tudi za Skandinavce in druge tujce, ki bi prišli k nam z družino, vse skupaj s hotelom in letalskim prevozom ni ravno poceni.