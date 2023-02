Tudi sicer je v poročilu nekaj pomembnih in (ne)znanih ugotovitev kot denimo ta, da ena tretjina državljanov štiriindvajsetih držav EU govori le svoj materni jezik; da v EU ni skupnega jezika, ki bi ga večina prebivalstva govorila na dobri ravni; da šele tristranska uporaba francoščine, nemščine in angleščine zajema okrog šestdeset odstotkov prebivalcev; da kljub formalnemu zagotavljanju enakopravnosti vseh jezikov, dejansko absolutno prevladuje angleščina itd. Skratka, poročilo dovolj strokovno in vsebinsko potrjuje znano dejstvo o nadvladi angleščine ter zavedanje, da je to stanje nesprejemljivo za prihodnost EU. Kot osnovo za spremembo pa predlaga rešitev 1+2, kar pomeni učenje maternega jezika in nato dveh tujih jezikov.

Žal pa ta predlog odpira več vprašanj kot pa poti k rešitvi, katera dva tuja jezika; zakaj nameniti štiri tisoč ur tujim jezikom (če vemo, da je za učenje enega tujega jezika potrebnih okoli dva tisoč ur); kaj je z jeziki manjšin; kako se uresničuje prevajanje, če vemo, da imamo s sedanjim formalnim številom jezikov preko štiristo prevajalskih dvojic; predvsem pa, ali ni druge izbire ter poti?

Propedevtična lastnost mednarodnega jezika esperanta je le ena od njegovih znanih prednosti. Ta lastnost jezika pomeni, da njegovo učenje, kot uvodnega tujega jezika, zelo pospeši poznejše učenje drugih tujih jezikov. V primeru esperanta je to zaradi njegove logične sestave ter enostavnosti že nekajkrat dokazano. Prav v našem delu Evrope je med leti 1970–73 potekal pedagoško didaktični eksperiment poučevanja esperanta vzporedno s tujim jezikom v prvi skupini in brez esperanta v drugi skupini. Triletni eksperimentalni pouk je zajel pet držav (Avstrija, Bolgarija, Italija, Jugoslavija in Madžarska) z okrog 500 učenci. Sodelovale so šolske ustanove (v Sloveniji Zavod za šolstvo RS), strokovno je pouk vodila Univerza Eotvos Llorand iz Budimpešte, pokrovitelj je bila ILEI (Mednarodna zveza učiteljev esperanta), usklajevanje in organizacijo pa je vodila Zveza esperantistov Slovenije z Usklajevalnim odborom v Mariboru. Meritve, ki so potrjevale propedevtične vrednosti esperanta, so se izvajale dve leti, tretje pa le delno zaradi smrti dveh nosilcev eksperimenta, in sicer dr. Petra Zlatnarja ter dr. prof. Istvana Szerdahelyja. Eksperiment se je zaključil leta 1974 z enotedensko Mednarodno šolo v Primoštenu pod pokroviteljstvom jugoslovanske Unesco komisije. Mednarodne šole v esperantu se je udeležilo okrog osemdeset učencev ter trideset učiteljev iz treh držav. Dopoldne je potekal pouk v štirih mešanih razredih v šestih predmetih (splošnih, kot je poznavanje mednarodnih organizacij OZN, Unesco, Unicef itd. ter strokovnih kot matematika, glasba, umetnost, zemljepis itd). Čez nekaj let je eksperiment ponovila druga skupina držav, ki ga je strokovno vodila Univerza Paderborn. Rezultati primerjalnih meritev so bili enaki kot v prvi skupini.

V Sloveniji je posebna delovna skupina na osnovi zgoraj omenjenih rezultatov, na osnovi razširjenega programa Erasmus+ ter na osnovi lastnih izkušenj izdelala samostojen računalniški večjezični učni program. Imenuje se »Pospeševalnik večjezičnosti«, kot projekt ga je financirala EU, dosegljiv pa je na internetnem naslovu »lernu.net/multlingva akcelilo«.

In kaj pomeni to priporočilo za prihodnost EU? Nedvomno je mednarodni jezik esperanto po daljšem času (pred tem sta ga priporočili dve resoluciji Unesca) priporočen v pravem trenutku na pravem mestu; ustanove UE, predvsem njeni državljani, pa bodo dobili priložnost za poglobljen razmislek o komunikacijski politiki EU. Prihodnost EU zagotovo ne more ostati sedanja nadvlada angleščine ter diskriminacija vseh ostalih jezikov. Formula 1+2 je politični kompromis, ki pa ne rešuje problema diskriminacije jezikov, še manj pa možnost enakopravnega sporazumevanja državljanov EU. Toliko bolj pa je potreben razmislek o uporabi esperanta kot drugega skupnega jezika v EU in v svetu.

Janez Zadravec, Maribor