Domači trener Alem Toskić je pohvalil svoje igralce takoj po tekmi na igrišču kot kasneje v garderobi in jim povedal, da je ponosen nanje. A se je fantastična predstava – z izjemo zadnjih minut – vseeno končala z grenkim priokusom, ki je Celjane še bolj oddaljila od želene uvrstitve v osmino finala. Barcelona je zadnjo tekmo v ligi prvakov izgubila 24. novembra 2021 proti Kielcam na Poljskem (27:29) in v nadaljevanju sezone, v kateri je postala prvak Evrope, nato nanizala kar deset tekem brez poraza (devet zmag, en remi). Sezono pred tem, ko je prvič po šestih sušnih letih pokorila evropsko konkurenco, je na dvajsetih tekmah 20-krat zmagala, v letošnji pa do prihoda v Celje na enajstih tekmah desetkrat zmagala in enkrat remizirala.

Pred več kot 5200 gledalci v Zlatorogu je bila že na kolenih, a se je nato čudežno izvlekla po svojem edinem vodstvu za končnih 28:27. Komaj 21-letni celjski vratar Gal Gaberšek je po fantastični predstavi in zmagi proti Nantesu v Franciji (14 obramb) spet blestel (12 obramb; več kot Barcelonina Moreno Perez de Vargas in Emil Nielsen skupaj – 11), a je po porazu s solznimi očmi dejal: »Razočaran sem, čeprav je bila na drugi strani slovita Barcelona. Verjetno skoraj nihče ni verjel, da se ji lahko upiramo do konca. To smo sicer se, a žal nam je na koncu malce zmanjkalo. Zaslužili bi si zmago, vendar nas je zapustila tudi športna sreča. Vseeno smo lahko ponosni, takšnega fantastičnega vzdušja v Zlatorogu nisem doživel še nikoli. Bilo je super in upam, da bo še večkrat tako.«

Makuc: Nismo bili pravi

Krožni napadalec Matic Suholežnik je dosegel en gol, kar 202 centimetra visoki in 130 kilogramov težki celjski orjak pa je bil prav tako razočaran kot Gaberšek. »Vedeli smo, da lahko pripravimo presenečenje, če se nam v igri vse 'poklopi'. Več kot 59 minut smo bili boljši, a gostje so bili višji in telesno močnejši, imeli so daljšo klop, in to je prišlo najbolj do izraza prav v končnici tekme. V vsakem primeru bi si zaslužili več, če že ne zmage, pa vsaj remi. Za nameček so bile nekatere odločitve na igrišču na njihovi strani,« je ocenil Matic Suholežnik, ki je imel pri tem v mislih sojenje Avstrijcev. Na vprašanje, ali je odlična predstava proti Barceloni vsaj spodbuda za naslednje tekme v Evropi, je odgovoril: »Da, a to je slaba tolažba. Želeli smo si dveh točk ali vsaj ene, toda to se žal ni zgodilo. Bolj smo si želeli točk kot spodbude.«

»Nismo bili pravi, a smo se v končnici izvlekli tudi po zaslugi športne sreče in zmagali v Zlatorogu, kjer je vedno težko slaviti,« je priznal Domen Makuc, nekdanji igralec celjskega kluba in zdajšnji član Barcelone, ki je dosegel dva gola. Enak izkupiček je imel tudi njegov zdajšnji klubski soigralec in prav tako nekdanji pivovar Blaž Janc, ki ga je – skupaj z mlajšim bratom Mitjo iz celjske ekipe – s tribun Zlatoroga spodbujalo več kot sto družinskih članov, prijateljev, znancev ... »Jasno je bilo že pred tekmo, da nas čaka izjemno težka naloga in da bo po celjski zmagi proti Nantesu spet peklensko vzdušje v Zlatorogu. Celjani so bili proti nam zelo motivirani, samozavestni in borbeni. In če iskreno priznam: tokrat so bili boljši, a Barcelona je znova pokazala svojo velikost. Kljub visokemu zaostanku se niti v enem trenutku nismo predali in smo na koncu, čeprav stežka, le izvlekli zmago.«