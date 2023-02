Niti ves denar tega sveta Chelseaju, vsaj v tem trenutku, ne pomaga. Potem ko so novi lastniki angleškega velikana poleti in pozimi zapravili astronomske vsote za okrepitve in v klub pripeljali številna odmevna ter pregrešno draga imena, se rezultati niso izboljšali. Na zadnjih desetih tekmah na vseh tekmovanjih je Chelsea le dvakrat zmagal, doživel pa kar štiri poraze. Zadnjega v sredo, ko je bil neuspešen na prvi tekmi osmine finala lige prvakov v Dortmundu pri Borussii. O tekmi je z izjemnim protinapadom odločil Karim Adeyemi. Ker so Londončani na domačem prvenstvu šele deseti in za četrtim mestom zaostajajo velikih deset točk, se kaj lahko zgodi, da bo povratna tekma osmine finala čez tri tedne njihova zadnja v ligi prvakov za lep čas.

Potter tarča kritik Chelseajevih navijačev

Čeprav je imel Chelsea na Signal Iduna Parku več od igre, se niti za trenutek ni uspel sprostiti, saj so bili gostitelji ves čas pripravljeni, da jim zagrenijo življenje. Tako je bilo tudi v 63. minuti, ko so gostje pretili iz kota, nato pa je ob izbijanju Raphael Guerrero po sreči našel Karima Adeyemija. Žogo je 21-letni Nemec sijajno sprejel, nato pa kot blisk napadel Enza Fernandeza, ga prehitel in na koncu izmaknil žogo še vratarju Kepi Arrizabalagi ter jo porinil v prazno mrežo. »Meep, meep je kot Cestni dirkač, ko v znani risanki ubeži Kojotu, rekel Adeyemi, preostalo pa je zgodovina,« se je po tekmi slikovito izrazil trener Borussie Dortmunda Edin Terzić, ki je sicer priznal, da je imelo njegovo moštvo ob zmagi, sedmi zaporedni na vseh tekmovanjih, tudi nekaj sreče. »In odličnega vratarja Gregorja Kobela. A ni se nam treba opravičevati. Bili smo hrabri in agresivni. Če bi želeli imeti več od igre, bi morali žogo dalj časa zadrževati v svojih nogah. Pogosto smo si jo priborili na sredini igrišča, a jo tudi hitro izgubili. Bilo je tudi veliko dobri stvari, v prvi vrsti rezultat.«

Chelsea je bil bolj nevaren, saj je izvedel 21 strelov proti nasprotnikovemu golu – Borussia 14 – a ni uspel zatresti mreže. Londončani imajo v zadnjem obdobju precejšnje težave z realizacijo, saj so na zadnjih devetih tekmah zabili vsega štiri gole. »Odigrali smo dobro tekmo in pritiskali na gol nasprotnika, a ga nato po neumnosti prejeli. Igralci vedo, da lahko igrajo še bolje. Pri tem jim moram pomagati. Raje kot na poraz se opiram na dobro predstavo, kar za nas pomeni korak naprej,« je povedalGraham Potter, ki se je zaradi slabih rezultatov znašel pod plazom kritik Chelseajevih navijačev. »Manjka nam malo sreče, da bi dobre igre pretopili tudi v zmage. Potem bi bilo vse lažje. Imamo kopico novih igralcev in nekaj nosilcev, ki se vračajo po poškodbah. Čez noč se ne morejo ujeti. Bomo videli, kako bomo delovali čez tri tedne.«

Schmidt o pomembnosti drugega gola Benfice

Kljub prodaji Enza Fernandeza v Chelsea za vrtoglavih 121 milijonov evrov Benfica v letošnji sezoni še naprej zbira zmage. Nekdanji klub slovenske nogometne legende Zlatka Zahovića je na domačem prvenstvu trdno v vodstvu, rutinirano pa je oddelal tudi prvo tekmo osmine finala lige prvakov. Kapetan Nicolas Otamendi in soigralci so v Bruggeju povsem dominirali na tekmi proti gostiteljem in zasluženo slavili zmago z 2:0. »Polovico dela smo opravili. Izredno pomembno je bilo, da smo ob koncu zabili še drugi gol. Na začetku smo sicer nekoliko trpeli zaradi agresivnega pokrivanja nasprotnika, nato pa smo se sprostili in bili trdni v obrambi. Tudi na povratni tekmi bomo pred svojimi navijači krenili po zmago,« je odločen trener Benfice Roger Schmidt. Club Brugge nadaljuje z mizerno formo, saj je na zadnjih desetih tekmah zmagal zgolj enkrat. Anglež Scott Parker, ki je moštvo prvič vodil 8. januarja, ko je nasledil Carla Hoefkensa, še ni našel pravega recepta za prebuditev igralcev. »V prvem polčasu smo bili pogumni, agresivni in nevarni. V drugem pa smo padli in naredili dve veliki napaki, ki sta nas stali ugodnejšega izida. Po petih tednih tukaj vidim, da za igralce moje ideje postajajo navada, kar mi je izredno všeč.«