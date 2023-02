Včeraj se je začelo sojenje 47-letnemu Mitju Orešku, obtoženemu umora zunajzakonske partnerice Štefanie Takač. Orešek se očitno ne počuti krivega – v pisnem zagovoru, ki ga je prebral sodnik Milan Regvat, je, kot je poročal lokalni portal sobotainfo, okrivil žrtev, češ da se je do njega grdo obnašala in ga varala. Med drugim je navedel, da je rad hodil na veselice in užival v plesu. Njej pa do plesa ni bilo in medtem ko je on plesal, se je ona zapletala z drugimi moškimi.

Tragedija se je zgodila 10. septembra lani pri paru doma v Peskovcih na Goričkem. Partnerja naj bi se najprej sprla, potem pa je sledilo še fizično nasilje. V obtožnici piše, da naj bi Orešek 35-letnico najprej stiskal za vrat z obema rokama z mehkim trakastim predmetom v obliki zadrge, nato pa nezavestno z neznanim ostrim predmetom zabodel v levo stran prsnega koša. Umrla je zaradi hudih vbodnih ran, zaradi katerih je prišlo do krvavitve in poškodb levega pljučnega krila. Ko so po Oreškovem klicu na policijo tja prihiteli reševalci in policisti, ji ni bilo več pomoči. V času kaznivega dejanja naj bi bila v hiši tudi njuna otroka, ki sicer nista videla, kaj se je zgodilo, sta pa slišala.

Obramba: ni šlo za umor

Spor med partnerjema naj bi se zgodil v shrambi. V kuhinji naj bi kriminalisti našli nož, na katerem so bile sledi brisanja oziroma čiščenja. Našli naj bi tudi pleteno vrečo, s katero naj bi Orešek Takačevo davil. Tožilstvo mu očita umor iz nizkotnih nagibov, šlo naj bi za ljubosumje, ki je preraslo vse okvire. Ker naj bi si po telefonu dopisovala z nekim moškim, je sumil, da ga vara. Zato naj bi v hišo celo namestil prisluškovalne in snemalne naprave. V zagovoru je to zdaj zanikal – kamere so res namestili, a po naročilu pokojne partnerice. Sam se na te stvari ne spozna, računalniki in podobne stvari naj bi mu bile tuje.

Po neuradnih podatkih naj bi po napadu poleg policije poklical tudi brata in sosedo. Bratu naj bi povedal, kaj se je zgodilo, in naročil, naj pride po otroka. Sosedi pa je rekel, da ji ne bo več mogel pomagati pri delu, ker bo šel v zapor. Njej naj bi sicer že prej pripovedoval, da imajo doma finančne težave, pa tudi, da ima težave z ženo, prav tako o svojem ljubosumju in da bo zaradi tega poiskal pomoč.

Naj spomnimo, da je tožilka Jana Rogan za primer priznanja krivde na predobravnavnem naroku za Oreška predlagala 19 let zapora. Poudarila je, da bo v nasprotnem primeru po koncu sojenja predlagala za tretjino višjo kazen. Orešek je odvrnil, da se z obtožnico ne strinja. Njegov zagovornik Mojmir Šafarič je pojasnil, da samega dejanja ne zanika, zanika pa krivdo za očitano kaznivo dejanje. Iz tega je bilo mogoče razbrati, da po oceni obrambe ni šlo za kaznivo dejanje umora, pač pa uboja. Za umor je zagroženih najmanj 15 (do 30) let zapora, za uboj pa od pet do največ 15 let.