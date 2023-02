Strokovna žirija je izbrala pet novih dramskih besedil, ki se bodo potegovala za letošnjo nagrado Slavka Gruma. Med nominiranci za Grumovo nagrado je lanska zmagovalka Katarina Morano, in sicer z novim besedilom Kako je padlo drevo. Znova se za nagrado potegujeta tudi že njena večkratna prejemnika Matjaž Zupančič, tokrat z besedilom Te igre bo konec, in Rok Vilčnik - rokgre z besedilom Meja. Žirijo je prepričalo tudi besedilo Deklici Nine Kuclar Stiković ter Tekst telesa Anje Novak - Anjute. Za nagrado za mladega dramatika pa se bodo potegovali Manca Lipoglavšek z besedilom Zamrzovanje, Iva Š. Slosar z delom Kako se smeji papež in Jaka Smerkolj Simoneti s Pesmijo ptic v drevesnih krošnjah.

Kot je zapisala žirija, vse nominacije obravnavajo relevantne, aktualne, pomembne in sveže tematike. »Zvrstno so ta besedila raznolika, včasih tudi hibridna, sveža, nekatera obrtno odlično izdelana, druga z nekaterimi še ne čisto razrešenimi dilemami na ravni sižeja in fabule,« je pojasnila žirija. Dodala je, da omenjena besedila praviloma predstavljajo pravi izziv za uprizarjanje.

Grumova nagrada in nagrada za mladega dramatika bosta podeljeni 7. aprila na zaključni slovesnosti 53. Tedna slovenske drame v Kranju.