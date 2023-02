Španski premier Pedro Sanchez bo danes na uradnem obisku v Sloveniji v okviru prve od predvidenih petih mini turnej po evropskih prestolnicah pred španskim prevzemom predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta. Sancheza, ki je bil včeraj na Dunaju in v Zagrebu, iz Slovenije pa se vrača domov, bo na Brdu pri Kranju kot prvega tujega voditelja od prevzema vodenja vlade gostil premier Robert Golob, ki je sam sicer že obiskal Španijo, ko je Sanchez decembra v Alicanteju gostil srečanje devetih sredozemskih držav skupine Med9. Zadnji španski premier na obisku v Sloveniji je bil pred 22 leti Jose Maria Aznar.

V ospredju pogovorov bodo tako predvsem teme, ki so aktualne med evropskimi voditelji, med drugimi razmere v Ukrajini, konkurenčnost evropskega gospodarstva, energetika, enoten evropski odziv na migracije in širitvena politika EU s poudarkom na zahodnem Balkanu, so sporočili iz kabineta slovenskega premierja. Govorila bosta tudi o možnosti krepitve gospodarskega sodelovanja. Menjava med državama je v prvih enajstih mesecih lanskega leta po podatkih agencije Spirit znašala 1,17 milijarde evrov. Največji del uvoza, 29 odstotkov, predstavljajo vozila in njihovi deli, največji del izvoza, 25 odstotkov, pa električni aparati in oprema, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli zanje.

Sancheza, ki vodi manjšinsko vlado in je za potrjevanje zakonov odvisen tudi od glasov katalonskih poslancev, letos poleg predsedovanja EU čakajo parlamentarne volitve, predvidoma sredi decembra, že maja pa bodo dober pokazatelj razpoloženja javnosti lokalne volitve. Za parlamentarne volitve ankete trenutno napovedujejo zmago desnosredinske Ljudske stranke, na tretje mesto za Sanchezovimi socialisti pa bi se uvrstil skrajno desni Vox.