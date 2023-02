V sredo zvečer je pred predsedniško palačo v Beogradu več sto proruskih skrajnih desničarjev protestiralo proti predsedniku Aleksandru Vučiću zaradi pripravljenosti na popuščanja v pogajanjih s Prištino in zahodom po francosko-nemškem načrtu, po katerem Srbija ne bi več preprečevala članstva Kosova v Združenih narodih in drugih mednarodnih organizacijah.

Policija je komaj preprečila vdor protestnikov v predsedniško palačo, pred katero so skrajneži odstranili varnostne ograje in metali jajca v stavbo. Trdili so sicer, da so hoteli samo izročiti svoje zahteve Vučiću, med katerimi je glavna takojšnja prekinitev dialoga s Kosovom. (Dialog pod pokroviteljstvom EU sicer poteka od leta 2011). Govorniki so na zborovanju tudi zahtevali odstop Vučića, množica pa je vzklikala »Srbija«, »Rusija« in »Izdaja«.

Pripravljen na radikalnejše poteze

Proteste so organizirale Narodne patrulje, ki jih vodi Damnjan Knežević. Ta je novembra lani v Moskvi obiskal center zloglasnega Wagnerja in nekateri protestniki so nosili obeležja te organizacije plačancev. Knežević je zbranim vzkliknil, da je pripravljen na radikalnejše poteze, »kot so ti neredi«. Navdušeni množici je še dejal: »Če naše državno vodstvo ne bo preprečilo vstopa Kosova v ZN, prosimo Rusijo, da uporabi veto in nam da en mesec za odstranitev tega izdajalca.« Pri tem je mislil Vučića.

Dan po protestih je srbska policija aretirala 35-letnega Kneževića in še dva člana Narodnih patrulj, ker naj bi pozivali k nasilni zrušitvi vlade in predsednika države. Že v sredo, nekaj ur pred začetkom protestov, pa so aretirali mladeniča, ki sta se odpravljala na zborovanje z ostrostrelsko puško in strelivom. Provladni mediji dopuščajo možnost, da sta nameravala ubiti predsednika države. Zunanji minister Ivica Dačić pa je dejal: »Jasno je, da se je danes pripravljal poskus državnega udara z atentatom na srbskega predsednika Aleksandra Vučića in nasilnim prevzemom oblasti.«

Srbija v marsičem odvisna od EU

Po protestih je Vučić za TV Pink dejal: »Država ne bo dovolila nasilnežem in skrajnežem, da ob pomoči od zunaj, bodisi z zahoda bodisi z vzhoda, ogrožajo ustavni red.« Glede organizatorjev protestov pravi: »Ne vem, ali so proruski, vem pa, da so protisrbski, ker delajo proti svojemu narodu. Ti ljudje so danes pozivali k najhujšemu nasilju. Ko pravijo, da so pripravljeni na veliko več, je to lahko samo še prelivanje krvi.« Poudaril je, da je vse »pod nadzorom pristojnih državnih organov«. Obžaloval je, da so proteste podprle »vsaj štiri parlamentarne stranke«. Pozornost so pritegnile tudi naslednje njegove besede: »Ne potrebujem nikogar iz Wagnerja, da me bo trepljal po ramenih in mi razlagal, kaj smem in česa ne smem narediti.«

Vendarle se zdi, da protesti niso imeli tolikšne teže in da hoče Vučić napihniti njihov pomen, nevarnost proruske skrajne desnice in preko nje ruskega vmešavanja v Srbijo. Upa namreč, da bo tako več iztržil v pogajanjih z zahodom in mu vsaj še nekaj časa ne bo treba uvesti sankcij proti Rusiji. Ravno v torek je EU namenila 165 milijonov evrov za pomoč Srbiji zaradi visokih cen energije. Pomembno je tudi, da je ob tem Vučić dejal: »Ljudje se morajo zavedati, da je Srbija v marsičem odvisna od EU, da bo brez nje težko napredovala in da tisti, ki govorijo o odrešilnih alternativah, ne govorijo resnice.«