Krofi in demokracija

V življenju vsi potrebujemo trdno oporo. Nekaj, kar je večnega, nezamenljivega, za kar vemo, da bo tam, pa naj se zgodi, kar hoče. V življenju je že tako ali tako dovolj pretresov in nekatere stvari bi morale biti večne. No, dokler vmes ne poseže ta nebodijetreba demokracija. Nenadoma nič več ni sveto in nič več ni večno. Recimo to, da so na Trojanah pač najboljši krofi. No, niso. Kot smo namreč izvedeli, zdaj najboljše krofe v državi malicajo starejši občani novomeškega doma starejših. Saj jim privoščimo, in kuharicam in kuharjem tudi iskreno čestitamo, ampak novica je nekatere tako vrgla iz tira, kot če, kaj pa vemo, v Celju ne bi bil več župan Bojan Šrot. Kaj ste rekli? Da ni več?! In kdo je potem? Ne veste? No, ja.