Berlinale sicer ne slovi po glamurju, tako kot denimo Cannes, temveč bolj po politični angažiranosti. Zato ni presenetljivo, da je v fokusu letošnjega festivala boj za svobodo v Ukrajini in Iranu, čemur bo posvečeno kar nekaj dogodkov. Vsaj kar zadeva Ukrajino, pa bo brez dvoma najodmevnejši dokumentarni film Seana Penna o Zelenskem Superpower, ki ga bodo jutri prikazali zunaj programa. »To ni navaden vojni dokumentarec,« ga opisuje Penn. Gre za portret nenavadne kariere ukrajinskega predsednika, ki se je iz komedijanta prelevil v nacionalnega junaka. Film so začeli snemati pred začetkom vojne, Penn in Zelenski pa sta se prvič v živo srečala šele 23. februarja lani. Ukrajinski predsednik je bil v skladu s protokolom oblečen v suknjič. Dan zatem so Rusi začeli obstreljevati Ukrajino in Zelenski je oblekel zdaj že ikonični zeleni pulover, s katerim je zasenčil glamur letošnje rdeče berlinske preproge.

Tudi Bono in Becker

Na današnjem gala odprtju so predvajali romantično dramo She came to me režiserke Rebecce Miller, v kateri je zaigrala zvezdnica Marisa Tomei, tudi producentka filma, ki se je zvečer sprehodila po rdeči preprogi skupaj s soigralcema Anne Hathaway in Petrom Dinklageem.

V Berlinu pričakujejo tudi Helen Mirren, ki bo prišla na svetovno premiero filma, v katerem je upodobila izraelsko predsednico Goldo Meir. Cate Blanchett bo gala obleko pokazala ob premieri filma Tar o izmišljeni dirigentki Berlinskih filharmonikov. Berlinčani pa na rdeči preprogi nestrpno pričakujejo tudi pevca Bona, ki bo predstavil film Kiss the future o delovanju skupine U2 v Sarajevu v času vojne v Bosni. Svoj dokumentarec bo v Berlinu predstavil tudi teniški igralec Boris Becker, ki se je pravkar vrnil v Nemčijo, potem ko je v Veliki Britaniji prestajal zaporno kazen zaradi utaje davkov.

Med najbolj pričakovanimi zvezdniki pa je gotovo Steven Spielberg, ki mu bodo v torek podelili častnega zlatega medveda za življenjsko delo.